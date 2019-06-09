Семенченко «подякував» Порошенко

Хочу подякувати «батька нації» за п’ять років розвалу справ щодо Вбивства Небесної сотні, справи Штепи, Бойко, Медведчука і тисяч людей, які привели війну на нашу землю.

Петро Порошенко заявив, що йде в Раду, щоб не допустити реваншу проросійських сил».

Хочу подякувати «батька нації» за п’ять років розвалу справ щодо Вбивства Небесної сотні, справи Штепи, Бойко, Медведчука і тисяч людей, які привели війну на нашу землю.

За російську пропаганду з 112 Медведчука, «Наш» Мураєва, «Інтер» Бойко, ТРК Україна Ахметова.

За торгівлю на крові з агресором і тисячі добровольців у в’язницях (які зайняли місця тих, ким ви в черговий раз лякаєте народ, щоб утриматися біля корита).