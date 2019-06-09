Відома волонтерка пішла на вибори з партією Порошенка

Доброволець-медик, командир Медичного батальйону “Госпітальєри”, начальник Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії Яна Зінкевич увійшла в першу десятку партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.

Про це стало відомо за результатами з’єднання їзду партії.

“Я йду в парламент, щоб не допустити загрози російського реваншу. Я йду в парламент, щоб не дати забути тих, хто втратив на війні найцінніше – життя або здоров’я. Реванш полягає не тільки у війні чи антиукраїнських законах. він може розповсюджуватись навіть у дискримінації. Дискримінації ветеранів.

Ви знаєте, що ветеранів не беруть на роботу, бо смороду ветерани. Я вважаю дискримінацією те, що ми не маємо доступу до місць здорових людей. Я прагну, щоб люди з інвалідністю малі доступ до усіх місць, куди мають доступ інші люди. Верховна Рада – не інклюзивне місце. Навіть там є сходинки”, – наголосила вона. Яна Зінкевич народилася 2 липня 1995 року в місті Рівне. Закінчила Рівненський Навчально-виховний комплекс “Колегіум”. До війни готувалась до вступу в медичний університет. У 2017 році мрія здійснилася, Яна Зінкевич надійшла до Державної медичної академії Дніпра. За період активної фазі АТО починаючи з 2014 року особисто витягла та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової.

Створила та нині й досі керує медичним батальйоном “Госпітальєри””, що з часу створення врятував понад 2500 поранених українських воїнів та цивільних осіб з передової. 5 грудня 2015 року близько 04:00 ранку автомобіль медичного батальйону “Госпітальєри” на трасі Дніпро-Донецьк, по провині водія Корабльова Максима (Стрілка) винесло з траси, внаслідок чого авто 7 разів перевернулося.

Під час ДТП постраждала пасажир автомобіля Зінкевич Яна, вона отримала травми не сумісні з життям, але провівши декілька місяців у лікарні змогла вижити. Внаслідок ДТП має пожиттєву інвалідність, та пересувається на інвалідному візку.