В партію Зеленського потрапив затятий противник Майдану

Блогер Макс Бужанський, який балотується у Верховну Раду по мажоритарному округу від партії президента України Володимира Зеленського «Слуга народу», відкрито виступав проти Революції Гідності і підтримував диктаторів СРСР.

Підтверджують скріншоти зі сторінки блогера в соцмережах опублікував український політтехнолог Олексій Голобуцький. «Ось такий кандидат. Такі, мабуть, теж потрібні в парламенті?» – зіронізував він.



Так, Бужанський не раз виступав з критикою подій на Майдані в 2014 році, звинувачуючи учасників протестів у «вбивстві України».

Крім цього, він зізнався, що протягом десяти років голосував за Партію регіонів. Побіжного президента Віктора Януковича блогер називав законно обраним і заявляв, що при ньому українцям жилося краще. Особливу увагу Бужанський приділяв також радянській тематиці.

«З його ж власних цитат: Принциповий противник Майдану. Щиро ностальгує за СРСР. Послідовний і принциповий виборець регіоналів. Визнає військовий геній Жукова. Співчуває Сталіну. Впевнений, що мова – це метод красти», – навів приклади Голобуцький.

Зазначимо, Бужанський буде балотуватися в парламент по мажоритарному округу №25 р. Дніпро.