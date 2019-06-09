У Бангладеш шістьох українців звинувачують у пограбуванні банкомату

У Бангладеш затримали шістьох українських туристів, яких звинувачують у пограбуванні банку

Про це повідомляє ТСН.

Шість українських громадян були затримані поліцією Бангладеш, їм інкримінують пограбування банкомата та спротив представникам місцевої поліції під час затримання.

9 червня із родичами затриманих, які вважали їх зниклими безвісти, зустрівся заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко, щоб посприяти звільненню українців.

29 травня шестеро друзів-спортсменів із міста Бердичева у віці від 18 до 45 років вирушили в туристичну подорож до Бангладеш. Востаннє родичі спілкувалися з ними телефоном 31 травня. Від 1 червня й досі зв’язатися з ними не вдавалося.

На зустрічі Кирила Тимошенка з рідними затриманих громадян, у якій взяв участь представник МЗС України, було узгоджено, що найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань посольства України в Індії, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України.

Посольство України в Індії вже звернулося з нотою до Міністерства закордонних справ Бангладеш з клопотанням пояснити причину затримання українських громадян.

Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

“На 10 червня запланована зустріч дипломатів посольства в Посольстві Бангладеш в Делі з питання одержання інформації у справі. Консул готує відрядження до Бангладеш з метою відвідання в закладі тримання громадян України, а також проведення зустрічей з компетентними органами країни”, – сказав Кирилич.

Він підкреслив, що посольство України в Індії підтримує контакт з адвокатом затриманих та рідними, і справа перебуває на контролі МЗС та посольства України в Індії.

Джерело: Еспресо TV

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