На виборах у Казахстані перемагає чинній президент Касим-Жомарт Токаєв

Чинній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перемагає на виборах глави держави в Казахстані, які відбулися в неділю, 9 червня.

За підсумками одного з екзит-полів, він отримав 70,13 відсотка голосів виборців, розказала голова ради інституту “Громадська думка” Айнур Мажитова.

На іншому місці – опозиційний політик Аміржан Косанов з 15,39 відсотка, на третьому – кандидатка від партії “Ак Жол” Данія Еспаєва (5,32 відсотка). За даними ще одного екзит-полу, проведеного дослідницьким центром “Молодь”, Токаєва підтримали 69,94 відсотка виборців, Косанова – 14,96 відсотка, а Еспаєву – 4,78 відсотка.

Явка на позачергових виборах склала 77,4 відсотка громадян країни, які мають право голосу, заявив заступник Центральної виборчої комісії Костянтин Петров, передає агенція “Інтерфакс”.