Глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив декларацію про доходи, з якої випливає, що в 2018 році він заробив понад 7,5 млн рублів.

Відповідний документ з’явився на сайті адміністрації лідера республіки. Різниця з попереднім роком склала 700 тисяч рублів.

Зазначається, що у власності Кадирова знаходиться будинок площею 2344,3 квадратних метрів та земельна ділянка в 3668 квадратних метрів. Також сім’я глави Чечні користується будинком площею 300 квадратних метрів.

Відзвітував Кадиров і про доходи членів своєї сім’ї. Так, дружина лідера республіки заробила за 2018 рік 60 тисяч рублів, а один з його неповнолітніх синів – 210,8 тисяч рублів.