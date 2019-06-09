Активіст звернув увагу на “ватника і соратника Медведчука” в списку “Слуги народу”

Громадський активіст і волонтер Роман Синіцин закцентував увагу на Дмитрові Співаку у списку партії Володимира Зеленського “Слуга народу”.

“… є цікаві персонажі.

Скрита така рѕѕня і ватка, від приміром 33 номер. Нєкто Дмитро Співак з Одеси”, – пише Роман Синіцин у Facebook. “

“Аналітик” чи навіть ведучий на NewsOne в медведчука. За свій довгий і тєрністий трудовий шлях встиг побувати або балотуватись від СДПУ(о) медведчука, Трудовій Україні, у Тимошенко був, у Королевської був в “Україна-Вперед” потім, востаннє у Порошенка. Якщо погуглити то його: “Грантососи пожирають країну”

“Брат Уляни Супрун – куратор ЦРУ по Україні”

“Європа, до якої ми йдемо, ставить пам’ятники Жукову, а ми зносимо”

“Україні вигідні торговельні відносини не тільки з Донбасом, але і з Кримом”

“Санкції, які вводять проти Росії, тільки зміцнюють її економіку”

“У країні запанували махновщина, страх, хаос і середньовіччя” Україна на порозі погромів?”

“Ми хочемо відновити справжню справедливість і показати правду керівникам нашої країни, які намагаються переписати історію і стерти всі факти нашої спільної історії між Україною і Російською федерацією” А це ще я не копав зв’язку язаних осіб і реєстри” Активіст Роман Синіцин також звертає увагу на те, що у 2000 році Дмитро Співак членом журі і меценатом української ліги КВН.