Шефір: Пінчук допомагав вмовляти Кучму очолити переговорну групу у Мінську

Найближчий соратник Володимира Зеленського, перший радник президента України, Сергій Шефір заявив, що олігарх Віктор Пінчук допомагав вмовити Леоніда Кучму очолити переговорну групу у Мінську. Про це він заявив в комментарииt һеБабелю.

«Тому що ми хотіли умовити Леонід Даниловича брати участь в Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому і все. І слава Богу, Леонід Данилович погодився, тому що ми вважаємо, що є шанси», — зазначив він.

За його словами, Кучма раніше бачив в очах деяких політиків відсутність бажання вирішити питання війни на Донбасі.

Другий президент України не одразу погодився на пропозицію Зеленського — він спочатку поставив запитання: «Ви будете? Я у вас в очах це буду бачити?». Президент йому дав ствердну відповідь.