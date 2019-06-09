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У штабі ООС повідомили хороші новини з Донбасу

09.06.2019

У неділю, 9 червня, в зоні проведення Операції об’єднаних силтеррористы 14 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє у Facebook прес-центр штабу ООС, обстріли велися з застосуванням 122-мм артилерійських систем, заборонених Мінськими угодами, мінометів калібру 120 мм і 82 мм

Також бойовики стріляли з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Позиції ООС обстріляли в районі села Водяне з напряму Азова і Веселого, в районі Павлополя з напряму Українського, поблизу Верхньоторецької з боку Михайлівки, а також в районі Талаковки і Гнутово.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» бойовики вели обстріл поблизу населених пунктів Новолуганское, Новоолександрівка і Зайцево.

При цьому втрат серед українських вояків немає. Втрати серед терористів уточнюються української розвідкою.

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