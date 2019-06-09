Саакашвілі позитивно оцінив партійний список Зеленського

Екс-президент Міхеїл Саакашвілі озвучив свої оцінки щодо оприлюдненого сьогодні списку партії Володимира Зеленського:

«Я подивився список «Слуги народу» і дуже щасливий, що в парламенті будуть:

Діма Наталуха, якого ми відбирали за конкурсом в Одеській області, і він був блискучим главою адміністрації,

а також невтомний боєць, один з лідерів «Маршів за імпічмент, мій друг і просто дуже хороша і порядна людина Ліза Богуцька,

також як Давид Арахамія, мій земляк з Грузії, з яким я продуктивно співпрацював під час «Руху за очищення»,

мій соратник Юрій Гусєв, талановитий реформатор, заступник міністра оборони, якого Порошенко звільнив за те, що він мене підтримав.

Успіху їм, успіху президенту Зеленському».

Нагадаю, згадана Ліза Богуцька різко критично сприйняла можливий союз Саакашвілі з Кличком:

Богуцька опинилася за одними даними під №97, а за іншими — під №100 у списку партії Зеленського. Обидва ці номери напевно стануть прохідними — тим більше, що значна частина майбутніх нардепів з початку цього списку здадуть мандати (або не будуть навіть отримувати), оскільки підуть у виконавчу владу.

При цьому Саакашвілі в результаті відмовив мера Києва.

Якраз напередодні Анатолій Гриценко запропонував Саакашвілі йти в Раду єдиною командою.

Проте Саакашвілі звернувся до своїх прихильників щодо цього пропозиції та відповіді Гриценко ще поки не дав…