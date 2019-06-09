Московський аеропорт Шереметьєво затопило помилково спрацювала пожежної сигналізації

У московському аеропорту Шереметьєво стався потоп в терміналі B. За свідченням очевидців, причиною НП став аж ніяк не сильний злива, як у Києві. Виявилося, що до катастрофічних наслідків призвело спрацьовування пожежної сигналізації, яка не виключала воду протягом півгодини.

У кадрах оприлюдненого відео видно, як співробітники аеропорту намагалися впоратися з наслідками інциденту в той час, як пасажири з валізами в буквальному сенсі переходили термінал вбрід.





Російські ЗМІ зазначають, що лише тиждень тому в Шереметьєво була зафіксована інше НП — пасажири страждали від масової затримки з видачею багажу. Тоді в керівництві підприємства заявили, що на їх складах лежить близько тонни валіз і сумок.