Іванющенко знову в полі зору: ГПУ скасувала закриття кримінальної справи

Представники Генеральної прокуратури України заявили, що було прийнято рішення скасувати закриття кримінальних справ стосовно колишнього народного депутата Верховної Ради України від Партії регіонів Юрія Іванющенко.

Про це журналістам повідомило джерело в правоохоронних органах. Згідно з даними співрозмовника, всі деталі того, що відбувається на рахунок скасування закриття кримінальної справи за Іванющенко стануть відомі вже в понеділок, десятого червня.

Наскільки відомо, відразу після Революції гідності з України втік народний депутат команди горе-президента Віктора Януковича Юрій Іванющенко, більш відомий суспільству, як «Юра Єнакіївський».

А незабаром після цього Іванющенко був оголошений у розшук через підозри у привласненні майна.