Невдалий теракт у Запоріжжі: Диверсантом виявився пенсіонер, хотів підірвати священика РПЦ

Телеканал ТСН опублікував оперативне відео з підготовкою кривавого теракту в Запоріжжі і розповів, кого хотіли вбити привівши вибухівку в дію.

Контррозвідка СБУ деякий час «вела» 63-річного пенсіонера і проводила оперативну зйомку його дій. Пенсіонер розмістив півтора кілограма тротилу в пакет від соку, встановив детонатор і поклав у дворі житлового будинку, біля дитячого майданчика. Йому не вдалося привести в дію бомбу з-за того, що спецслужби заглушили сигнал.

Як виявилося, метою російських спецслужб був затятий прихильник «русского мира» в Запоріжжі, запорізький архієпископ УПЦ МП Лука. Він запам’ятався тим, що відмовився відспівувати дитини, якого хрестили в Київському патріархаті. Іншою метою повинен був стати його особистий охоронець — Олександр Курников, екс-керівник «Беркута».

Священиків МП охороняє створена вихідцями з спецназу «служба» «Радомир».

Поруч з місцем, де була встановлена вибухівка часто проходять прихильники МП і тренуються працівники «служби безпеки» МП в Запоріжжі.