Скандал навколо вбивстві дитини поліцейськими отримав продовження

У справі про вбивство поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, не знайшли жодного речового доказу, що підтверджує вину підозрюваних.

«Це буде дуже складне розслідування, тому що ключові докази або знищені, або пропали з різних причин – у нас немає зброї. Вже станом на зараз не буде вже змивів з рук, аналізу крові, аналізу сечі на вміст алкоголю. З великою ймовірністю, якщо підозрювані були такими п’яними, що не могли стояти, то вони ще й не зможуть як слід згадати, що там відбувалося», – розповіла юрист-криміналіст Ганна Маляр.

Крім того, за її словами, почали зникати докази, які ще можна було б долучити до справи. Наприклад, колесо, по якому повинна була потрапити куля, яка розтрощила череп дитині.

«Ще кілька днів тому колесо було і, швидше за все, часто служило хорошою опорою для стрільби. На ньому могли залишитися сліди пороху або відбитки пальців, але його немає. Місце вилизане», – поділилася експерт.

Сумніви викликала і передбачувана кваліфікація злочину. «Величезне питання, чи було тут саме умисне вбивство, тому що, якщо ми говоримо, про навмисне – це означає, що планували вбити саме цієї дитини, домовилися про це, стріляли не просто так по банкам, а саме з метою когось вбити. Станом на зараз такої інформації поки немає», – зазначила Маляр.

На думку експерта, в діях поліцейських є ознаки вбивства з необережності. «З кваліфікацією «умисне вбивство» справа надійде до суду, і дуже просто буде її розвалити. Тому я сподіваюся, що протягом досудового розслідування відбудеться перекваліфікація», – резюмувала вона.