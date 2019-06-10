Екс-регіонал йде в Раду за списком партії Зеленського

Колишній депутат Івано-Франківської обласної ради, підприємець Роман Мулик потрапив у список партії Володимира Зеленського «Слуга народу».

Про це пише місцеве видання Курс. Сьогодні на з’єднання їзді партії «Слуга народу» представили першу сотню виборчого списку на позачергові вибори до Верховної Ради. 75-ті місце у виборчому списку займає франківський підприємець Мулик Роман Миронович.

Роман Мулик – депутат Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання. Обирався від «Партії регіонів», був членом партії. У лютому 2014 року вийшов з фракції «Партії регіонів». Кілька днів перед цим активісти ходили з пікетом до ресторану Романа Муліка «Вальяж» на франківській Стометрівці.

Вони вимагали, щоб Мулик покинувши «Партію регіонів». Зараз Роман Мулик приватний підприємець.

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