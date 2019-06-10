Колишні орендарі кінотеатру «Київ» прокоментували рейдерське захоплення будівлі

ТОВ «Культурний центр ” Кінотеатр Київ», який орендував будівлю кінотеатру з 1999 року, вімагає «чесного суду, а не силового захоплення кінотеатру». У компанії повідомили, що інвентаризацію проводили ще у грудні 2018 року, а усе майно, що залишилось у будівлі, належить «Культурного центру Кінотеатру Київ».

«Ті, що представники КП «Київкінофільм» називають інвентаризацією, насправді є захопленням кінотеатру. Офіційна інвентаризація кінотеатру відбулася у грудні 2018 року представниками «Київкінофільму», Департаментом комунальної власності спільно з адміністрацією кінотеатру.

За її результатами усе комунальне майно, що утримувалося на балансі кінотеатру з 1999 року, було списане. Усе, крім самої будівлі: кінообладнання, крісла, диванів та все інше — не належить місту, а є приватною власністю Культурного центру.

Недопущення працівників Культурного центру до приміщення кінотеатру під час судового процесу — є ні чим іншим, як рейдерським захопленням з використання адміністративного ресурсу та за сприяння поліції.» У компанії додали, що з усіма суборендами до держбюджету надходить понад 270 тисяч гривень від оренди кінотеатру, а не 40 тисяч гривень, як повідомлялось раніше.

«Ця маніпуляція стала основою для атаки на кінотеатр, альо з’єднання явилася вона після того як команді ТОВ Культурний центр «Кінотеатр «Київ» відмовили в продовженні оренди. Ніхто навіть не запропонував Культурного центру переглянути збільшення орендної ставки, якщо це так важливо для міста», – підкреслили в компанії.