Роспропаганда який рік виходить на м*зно і у всі рублеві глотки верещить, мов в Донецьку всі збс, рышпублика развиваицца, а Україна розвалиться. Зара трошки потыкаем роспропаганде в очі, які не бачать колод. Поїхали.

Отже, на фото залізничний вокзал окупованого рф Донецька. Біндер на вокзалі нема, людей, в принципі теж

Так, до речі — на фото осінь 2018 року, кінець листопада. Люди де? Людей солдати НАТО з дому не випускають чи це фотошоп ?

Гаразд, я перебільшую за бакси від ЦРУ. Насправді, все не так: залізничний вокзал Донецька працює, потяги ходять, все зашибісь.

Але давайте подивимося на фото вокзалу місяця листопада 2018 року ще раз

Люди де? Машини де? Де натовп людей на вокзалі. Хоча… Напевно, це все-таки фотошоп цру-шний. Насправді в асвабажденном Донецьку на вокзалі немає де яблуку впасти. Напевно. Це месяць листопад 2018 року, якщо шо на фото.

Гаразд, не буду нагнітати. Взимку 2018 року залізничний вокзал Донецька працював без вихідних, фото підтвердження

Гляньте, яка двіжуха на вокзалі. Це середина грудня місяця, якщо шо, за пару тижнів до нового року. Хоча… Я напевно перебільшую і нагнітаю: людей на жд вокзалі Донецька немає тому, що всі квитки давно розкуплені, тому нех*р туди ходити.

2 дні до настання 2019 року. На фото той же асвабажденный залізничний вокзал. Всі люди, мабуть, гріються всередині, бо зима. Напевно.

Але в новому році все змінилося на краще, правда? У 2019 році натовпи людей на вулицях в районі залізничного вокзалу Донецька поспішають по своїх справах. Ось вам фото доказ.

Гаразд, на новий рік усі сиділи вдома і після нового року теж. Ну, а після Різдва всі поїхали по домівках. Ось вам доказ у вигляді фото

С*ка, я знову нагнітаю і нахабно вру за бакси: насправді, до 25 грудня 2019 року був вихідний на жд вокзалі Донецька і тільки потім люди поїхали, потяги загупали по рейках, а на площі перед жд не було де плюнути. Ось вам фото факт, раби Америки.

Як же мені не соромно брехати і маніпулювати, в кінці лютого 2019 року на вокзалі Донецька вирувала життя, а я сфотографував те, шо Америці вигідно. Гляньте, що вийшло. На фото 25 лютого 2019

Все, здаюся. Я нахабно брехав за бакси. У березні 2019 року залізничний вокзал Донецька запрацював на повну. Дивимося на фото 12 березня 2019 року.

Ой, знову помилка. У березні на жд вокзалі були магнітні бурі, бо людей так мало. А ось в апрелееее… 10 квітня 2019 року все змінилося. Біндери, гляньте скільки людев на жд вокзалі Донецька і утріться від заздрості.

Чую вищання і шипіння роспропагандистов, тому продовжуємо.

У травні 2019 року залізничний вокзал Донецька перевіз 100500 мільйонов пасажирів: гляньте на черзі на фото за 14 травня 2019 року і заткніться, біндери прахлятые.

Ну, а поки вата верещить, шо це все фотошоп, я покажу фото за 2 червня 2019 року з залізничного вокзалу окупованого рф Донецька. Це руський світ без прикрас, заздріть мовчки.

Мораль. Такий російський світ без прикрас і обгортки. Пропоную роспропагандистам довести, що всі фото в статті – це американський фотошоп. З неповагою, житель окупованого рф Донецька[не плутати зі всякими жопоросиями].

Фашик Донецький