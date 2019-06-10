Від пластиліну і конструктора до монет з шпильками. Супрун розповіла, що робити, якщо дитина проковтнула щось дрібне

Глава Моз Уляна Супрун повідомила про дрібні деталі, які діти люблять пробувати на смак, після чого в організмі малюка можуть з’явиться фрагменти іграшок, монети, шпильки оптом, сережки або ланцюжка.

І навіть самі батьки іноді не встигають моргнути очима, як дитина може проковтнути або вдихнути якусь дрібничку. Як не допустити цього і що робити у випадку, якщо дитині вдалося проковтнути або вдихнути якусь дрібничку, вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, протягом року в приймальне відділення хірургії «Охматдиту» звертається близько півтисячі дітей зі скаргами на проковтування сторонніх тел. Кожна четверта дитина — вимагає госпіталізації в лікарню.

«Потрапляючи у дихальні шляхи чи шлунково-кишковий тракт, сторонні предмети можуть нести серйозну загрозу для здоров’я і життя дитини. У зоні ризику опиняються діти від 1 до 3 років — вони найчастіше їдять те, що зовсім неїстівне. Зафіксовані випадки проковтування шпильок у віці 1, 7 і 9 місяців», — написала Супрун в соцмережі.

Часто неприємності відбуваються внаслідок того, що батьки залишають дитину без нагляду або ж свідомо дозволяють грати предметами, які містять небезпечні деталі. Бувають також випадки, коли старші брати або сестри під час гри «годують» менших батарейками, монетами, скляними кульками для декору.

Що ковтають діти і чим це небезпечно:

Кнопкоподобные літієві батарейки . Вони широко використовуються як елементи живлення у багатьох предметах побуту і іграшках. Потрапляючи в травний тракт, батарейка за короткий проміжок часу нагрівається до температури понад 100 градусів. Тому з неї випливає електроліт, що призводить до важких опіків і виразок слизових оболонок.

. Вони широко використовуються як елементи живлення у багатьох предметах побуту і іграшках. Потрапляючи в травний тракт, батарейка за короткий проміжок часу нагрівається до температури понад 100 градусів. Тому з неї випливає електроліт, що призводить до важких опіків і виразок слизових оболонок. Дитячі конструктори , які часто містять багато маленьких потужних магнітів. У разі проковтування органи (шлунок, кишечник), які знаходяться між магнітами піддаються впливу високого тиску — в результаті тяжіння магнітів один до одного. Після чого виникає порушення кровообігу в цій зоні, некроз стінки або кишкова непрохідність. У такому випадку дитина буде мати потребу в складній операції.

, які часто містять багато маленьких потужних магнітів. У разі проковтування органи (шлунок, кишечник), які знаходяться між магнітами піддаються впливу високого тиску — в результаті тяжіння магнітів один до одного. Після чого виникає порушення кровообігу в цій зоні, некроз стінки або кишкова непрохідність. У такому випадку дитина буде мати потребу в складній операції. Популярні сьогодні гідрогелеві кульки , які широко використовуються для інтер’єру, прикрас для рослин. Коли такі кульки потрапляють в шлунок, вони можуть значно збільшуватися в об’ємі і приводити до кишкової непрохідності.

, які широко використовуються для інтер’єру, прикрас для рослин. Коли такі кульки потрапляють в шлунок, вони можуть значно збільшуватися в об’ємі і приводити до кишкової непрохідності. Небезпечний також Безоар. Це чужорідні тіла, які формуються при постійному ковтанні деяких речовин натурального або синтетичного походження, що поступово накопичуються в шлунку. Безоар може формуватися від декількох днів до невизначеного проміжку часу. Вони можуть досягати дуже великих розмірів і заповнювати весь обсяг шлунку. Довгий час це може не викликати жодних симптомів. З збільшенням розміру Безоара в шлунку, з’являються біль і важкість, зниження апетиту, нудота і блювота, втрата ваги. Великі Безоары можуть викликати важкі ускладнення: кишкову непрохідність, виразки, перфорації, кровотечі. Щоб їх усунути — потрібне оперативне втручання.

Як уберегти дитину від ковтання сторонніх предметів:

Звертайте увагу на вікові обмеження — не давайте маленьким дітям ті іграшки, які не передбачені для їх віку. Іграшки для дітей старшого віку можуть містити дрібні деталі.

Не залишайте дрібні речі в зоні доступності дитини. Зберігайте гроші в гаманцях, батарейки — в ящиках, а прикраси у скриньках. Все це не менш важливо, ніж постійно прибирати вдома і ховати від дітей ліки.

Не використовуйте предмети побуту (пульт від телевізора, годинники, електронні ваги і т. д.) для іграшки або відволікання дітей.

Якщо діти зовсім маленькі, постарайтеся не купувати додому нічого, що має маленькі магніти та іграшки, для роботи яких потрібні маленькі батарейки.

Якщо у вас кілька дітей, спробуйте пояснити старшим, які предмети небезпечно давати малюкам. Запропонуйте відразу ховати такі речі. Батькам необхідно негайно і обов’язково звернутися до лікаря: якщо дитина проковтнула батарейку будь-якого розміру один або кілька магнітів; будь-яке чужорідне тіло, яке викликає слиновиділення, блювоту, неможливість самостійно ковтати, будь-яке чужорідне тіло, яке має колючі, ріжучі або гостре будова.

Фото: facebook.com/ulanasuprun