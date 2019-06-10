У Башкирії молодий чоловік застрелив в автомобілі боржника і поранив його подругу

В Уфі біля Південного автовокзалу молодий чоловік тричі вистрілив з рушниці в проїжджаючу машину. Про це повідомляє очевидець в паблике «БашДТП» в Instagram. У повідомленні також сказано, що водій, який знаходився в той момент в автомобілі, помер на місці. Крім цього куля потрапила в пасажирку – її відвезли на «швидкої», повідомляє сайт Newsbash.ru.

Після цього злочинець почав вибивати скла тієї ж машини і стрибати на ній, запевняє очевидець.

“<…> водія наглухо, дівчину в бік підстрелив – жива, відвезли на швидкій. Потім почав вибивати скла і стрибати на машині. На місці працює поліція», – написав він.

Пізніше з’явилося відео затримання.

Слідчі з’ясували, що у підозрюваного був борг перед убитим. І вирішити питання з оплатою він вирішив таким нетривіальним способом. Після того як підозрюваний вистрілив у свого кредитора і його подругу, він спробував втекти на автомобілі з місця пригоди. Але його затримали. Стосовно молодика порушили кримінальну справу за вбивство і замах на вбивство.

— В даний час слідчі і криміналісти оглядають місце події і допитують очевидців, зловмисник затриманий, з ним проводяться первісні слідчі дії, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, — повідомили в прес-службі слідчого комітету росії Башкирії.

Дівчина, яку поранили з рушниці біля автовокзалу в Уфі, була нареченою вбитого водія. Як повідомило джерело в медичних колах, постраждалу з пораненням грудей доставили в міську лікарню №6. Дівчину прооперували, зараз його стан оцінюється як стабільний.

– Це був справжній “неадекват”, – розповідає очевидець Людмила. – Дуже рослий парубок, після пострілів він поклав рушницю на заднє сидіння свого авто, і, повернувшись, почав бити рукою в заднє скло “Лади”. Потім заліз на автомобіль, де лежав уже мертвий хлопець, почав скакати на даху і не заспокоївся, поки не побив всі вікна в машині. А коли підбігли охоронці автовокзалу, спокійно їм здався, ліг на капот.

Людмила запевняє, що відбувається здавалося настільки нереальним, що вона подумала – йдуть навчання, а в розстріляної машині знаходиться опудало.

– У цей час на вулиці Галле стоїть пробка, сотні машин повертаються з садів, – розповідає вона. – Маса людей бачила, що відбувається, але ні криків, ні шуму не було.

За даними співробітників автовокзалу, ніхто з пасажирів не постраждав, оскільки інцидент стався за межами вокзального комплексу, розташованого на перехресті вулиць Зорге і Галле.

– На роботу автовокзалу трагедія ніяк не вплинула, – розповіла начальник Південного автовокзалу Уфи Алсу Тимошенко. – Автовокзал продовжує працювати в штатному режимі.