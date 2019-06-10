Одеська мафія намагається зачистити інформацію про своєї нерухомості в Лондоні

Представники одеських кримінальних кіл через своїх піарників намагаються вичистити з Гугла згадки про належної їм нерухомості в Лондоні.

Далі, ми надаємо дане розслідування в повному обсязі.

Згодом мафія зникла. Її чи не єдиним очевидним слідом залишилася політична кар’єра Геннадія Труханова, колишнього члена «угруповання Ангерта», а сьогодні — мера Одеси. З часом про злочини одеської угруповання почали забувати, а награбоване ними, за загальним уявленням, зникло. Так вважалося до недавнього часу.

Користуючись документами з масштабного витоку даних, відомої як Paradise Papers, журналісти провели нове розслідування. Виявилося, члени одеської банди вкладали свої гроші, отримані сумнівним шляхом, в лондонську нерухомість. Журналісти знайшли 12 елітних квартир, розташованих переважно в центрі Лондона, в які за останні 22 роки одесити вклали мільйони доларів. Чотири з цих квартир вже продано, вісім — продовжують перебувати у власності людей, пов’язаних з угрупованням Ангерта.

Незважаючи на те, що про діяльність членів одеської угруповання писали і українські, і іноземні медіа, купівля нерухомості здійснювалася без перешкод. Це ще раз доводить, що Лондон досі не в змозі адекватно відстежувати потоки брудних грошей.

Аня Ангерт

Три швейцара в традиційних англійських капелюхах-циліндрах зустрічають жителів і гостей на вході в будинок класу люкс на Найтсбрідж Роуд, 199 в центрі Лондона. З будівлі відкривається вид на знаменитий Гайд Парк. Всього в декількох кроках від будинку — універмаг Harrods, який так люблять багатії. Усередині будівлі — величезне лобі з розкішними диванами. Далі — 20-метровий басейн, спа, сауна і тренажерний зал.

Найтсбрідж Роуд 199, будинок класу люкс у центрі Лондона

Біля входу в будинок на Найтсбрідж Роуд, 199 жителів і відвідувачів зустрічають швейцари

— Чим можу допомогти? — ввічливо питає нас чоловік у циліндрі.

— Ми шукаємо людину, який тут живе. Ви можете допомогти?

— Як його ім’я?

— Аня Ангерт.

— Так. У вас з нею є домовленість?

— Ні.

— Я не можу впустити вас без її дозволу.

Вже через кілька секунд два консьєржа на лобі будинку запевняли репортерів, що Аня Ангерт тут не живе. Не переконали консьєржів навіть документи з реєстру нерухомості Великобританії, які свідчать про протилежне — Аня Ангерт володіє трьома квартирами в будинку. Чоловіки наполягали — власниці з таким ім’ям у них немає. Точно невідомо, чи живе пані Ангерт дійсно в трьох своїх квартирах, оскільки консьєржі незважаючи на її фото, заперечливо хитали головами. Один з них навіть запевнив, що працює тут шість років і точно знав, якби Аня Ангерт була власницею квартири в їхньому будинку. Незважаючи на це, працівники будівлі все ж дозволили репортерам залишити конверт з повідомленням для мадам Ангерт.

Документи з реєстру, які репортери показували консьєржам, свідчать, що в 2015 році тоді ще 22-річна Аня Ангерт купила квартиру на 4 поверсі будівлі за більш ніж 1,7 млн доларів і має у власності дві сусідні квартири, правда, ціна на них невідома.

Олександр Ангерт з дочкою

Аня Ангерт веде активне життя в соціальних мережах і любить розповідати про своє життя в Лондоні. Так, нещодавно дівчина опублікувала фото в соцмережі Instagram, з якого видно, що вона завела пухнасту собаку, яку назвала Monkey (Мавпочка).

Дівчина ніколи не згадує в постах імена своїх батьків. Вона іноді публікує старі фото з батьком, які підписує просто daddy cool («крутий тато»).

Справжнє ім’я «крутого тата» — Олександр Ангерт. Поза сімейного кола він більше відомий як кримінальний авторитет, який контролював Одеський порт в 90-х і мав величезний вплив на місто разом з іншим ключовим учасником мафіозної групи — Геннадієм Трухановим, справжнім мером Одеси.

Ангерт

Згідно зі звітом італійської поліції від 1998 року, Ангерт був лідером угруповання «Нефтемафия» або «Oil Mafia». Вона була досить известнной в Одесі 90-х. Як зазначає італійська поліція, вони заробляли на контрабанді, продаж зброї та організації вбивств. Вважається, що ця група більше не діє. Але ніхто ще не знає, скільки грошей заробила банда і куди вони пішли. Звіт італійської поліції — один з найважливіших документів про мафії Ангерта, існуючих сьогодні.

Олександр Ангерт зі своєю дружиною Катериною

«Одеса — місто, в якому кримінальна організація діє незважаючи на те, що знаходиться під слідством», — йдеться у звіті. «Одеський порт — найважливіший український порт на Чорному морі, а також основний порт для сибірської торгівлі нафтою … 13 млн тонн нафти експортують (через порт) щорічно, а прибуток від цього становить приблизно 6-7 доларів з тонни».

Італійці вважають, що ватажком нефтемафии був 70-річний Леонід Мінін, Ангерт — його найближчий помічник.

Леонід Мінін

«Ангерт дуже тісно пов’язаний з Мініним», — йдеться у звіті. «Він, так само як і Мінін, цікавиться нафтовим бізнесом. І, безумовно, є одним з найвпливовіших людей у злочинній організації, діяльність якої розслідують правоохоронці ».

У звіті італійці розповідають, що зустрічі банди відбувалися в Італії, а сам Ангерт неодноразово літав на приватному літаку Мініна. Геннадій Труханов, який тоді за статусом був членом банди більш низького статусу, супроводжував Ангерта і Мініна в цих подорожах. Поліція також з’ясувала, що Ангерт мав посвідку на проживання у Великобританії.

Італійська поліція докладно описала діяльність банди, зокрема, їх контроль над горезвісним Одеським нафтопереробним заводом. Крім контролю грошових потоків нафтового заводу, у звіті йдеться, що банда займалася вимаганням, торгівлею зброєю і замовними вбивствами політиків і кримінальних авторитетів.

Мініним також цікавилися інші міжнародні структури. У 2004 році він потрапив під санкції ООН за незаконну торгівлю зброєю з Африкою. Цей факт також підтверджує опублікований в 2016 році Британський урядовий звіт, де говориться, що Мінін і Ангерт брали участь у продажу української зброї і боєприпасів в Африку.

«Одеський порт був одним з основних маршрутних вузлів незаконної торгівлі зброєю. У 90-х горезвісний торговець зброєю Леонід Мінін у співпраці з босом одеської злочинної банди Олександром Ангертом постачав зброю Чарлзу Тейлору у Ліберії, [Революційний об’єднаний фронт у Сьєрра-Леоне] і в інші міста», — йдеться у звіті.і Місцеві правоохоронці дізналися про його діяльність ще в 80-х, коли Одеса була частиною Радянського Союзу.

Алла Корыстовская, якій зараз 80, працювала тоді слідчим і багато знає про ці події. Вона розповідає, що тоді Ангерта засудили за вбивство. Документи, які могли б підтвердити цю судимість, знайти дуже важко.

«Я не здивуюся, якщо сам Ангерт викупив всю інформацію з оперативних баз даних і судових архівів, щоб ніхто не зміг знайти документів про його судимості», — розповідала Корыстовская репортерам ще в 2013 році.

Живий Ангерт

Квартири в Найтсбрідж, якими володіє дочка Ангерта — не єдина лондонська нерухомість, пов’язана з одеськими кримінальними авторитетами.

Кенсінгтон — ще один розкішний район Лондона поблизу знаменитого Гайд Парку. Це тихе місце, де розташовані посольства і красиві старовинні будівлі. Саме тут розташована будівля, де Ангерт купив свою першу квартиру в Лондоні.

Згідно з документами Paradise Papers, у 1996 році Олександр Ангерт отримав довіреність від компанії East Corner Properties (БВО) на купівлю квартири на Кенсінгтон Корт Гарден, 14. Це — старовинна будівля з червоної цегли і з круглої блакитний табличкою, що повідомляє про те, що тут жив і помер знаменитий британський поет Томас Еліот. На дзвінок у двері ніхто не відповів, а жінка середніх років, мешканка будинку, запевнила, що не знає ніяких сусідів по прізвища Ангерт.

Пізніше журналісти з’ясували, що одеський авторитет володів квартирою у цегляному будинку всього три роки — з 1996-го по 1999-й, коли продав її за 2,5 мільйона доларів.

У цьому будинку Олександр Ангерт придбав квартиру в 1996 році

У 2017 році українські ЗМІ повідомляли про смерть Ангерта.

«Ангерт зараз живе в Туреччині. Його переслідували в Англії, тому він втік до Туреччини», — запевняє американський бізнесмен одеського походження Сем Кислін, який знайомий з Ангерт з давніх часів. Зараз Кислін часто відвідує Україну і стверджує, що в останній раз зустрічався з Ангертом в Одесі вісім місяців чи рік тому, — точну дату згадати не може.

Коли бізнесмен почув інформацію про те, що Ангерт помер від раку в травні 2017 року, то розсміявся: «Якщо хтось хоче сховатися, каже всім, що він помер. Але він не мертвий. Я впевнений на сто відсотків, що він живий», — говорить Кислін. Інше джерело — людина, яка особисто знайома з Ангертом, також запевняє, що кримінальний авторитет живе в Туреччині, на віллі в курортному містечку Бодрум.

Більш того, за даними, отриманими журналістами, Ангерт регулярно прилітає в Одесу чартерними рейсами, а для перетину кордону використовує британський паспорт.

Наприклад, 18 жовтня 2017 року Ангерт летів з Тель-Авіва в Одесу літаком Cessna, що належить сербській чартерної авіакомпанії Air Pink. До грудня 2017 року він летів з Лондона до Одеси тією ж компанією Air Pink, а повернувся через 11 днів літаком бізнес-класу австрійських авіаліній Laudamotion Challenger 300.

Журналістам зв’язатися з Ангертом не вдалося.

Олександр Попивкер

У будівлі на Найтсбрідж 199, де дочка кримінального авторитета Аня Ангерт має три квартири, є ще три квартири, які, схоже, також належать людям з угрупування «Нефтемафия».

В документах фігурує ім’я Олександра Попивкера, 51-річного лондонського юриста українського походження. Його компанії управляють десятками офшорних фірм, власників яких пов’язують з одеської мафією. Він, до речі, чоловік сестри Ангерта, Ганни Ангерт (Попивкер).

Десятки соратників Ангерта використовують компанії Попивкера для управління своїм бізнесом і численної нерухомістю в Лондоні.

Олександр Попивкер

Докази цього є в Paradise Papers. Журналісти досліджували сотні листів від Попивкера острівної адміністратору Appleby, в яких він творив і підтримував офшорні структури для людей, безпосередньо пов’язаних з одеської мафією, зокрема, він займався і питаннями придбання нерухомості.

Микола Фомічов

Коли ми показали консьєржу в Knightsbridge фото Галантерника, він почав знімати наші фото і документи на телефон. Але відмовився відповісти, чи живе Галантерник в цьому будинку.

Володимир Галантерник

Згідно з документами, опублікованими компанією будинку на Найтбридж 199 в травні 2015 року, компанія з БВО Brightside Properties No. 4 Limited володіла двома квартирами в будинку. Власником Brightside Properties No. 4 був Микола Фомічов, якого італійська поліція називала «правою рукою» Ангерта. Фомічов помер у 2015 році на 58-му році життя в Бельгії. Зараз власницею цих квартир є Аня Ангерт. Схоже, після смерті Фомічова його квартири перейшли у власність дочки його боса, а не його власної сім’ї.

Згідно інформації з Panama Papers і Paradise Papers, Brightside Properties No. 4 Limited — не єдина компанія з цієї серії. Існують ще три компанії з ідентичними назвами: номерами один, два і три. Документи по Companies House свідчать, що перші дві компанії з 2006 року і досі володіють двома квартирами на Найтсбрідж, 199. Імена власників ідентифікувати не вдалося. Однак, ідентичні назви компаній і один день створення всіх чотирьох говорять про те, що вони пов’язані між собою.

Таким чином, тільки в одному будинку Лондона 6 квартир належать людям, пов’язаним з організованою злочинністю в Одесі. Сьогодні трикімнатна квартира в будинку на Найтбридж 199 коштує 1,25 млн доларів.

Фомічов купив житло в Лондоні в 2001 році. Це — відносно скромна квартира в скромному панельному будинку на південному березі Темзи біля мальовничого парку Баттерсі.

Хто став власником цих апартаментів після його смерті, нам невідомо. Молода жінка, яка зараз орендує цю квартиру, про Фомичеве нічого не чула. Сімнадцять років тому він купив це житло за 300 тис. доларів на компанію Matelot Real Estate, зареєстровану на БВО. Вона існує досі і нею також управляють компанії Попивкера. З тих пір середня ціна квартири в цій місцевості зросла вдвічі.

Елітний житловий комплекс Montevetro з панорамними вікнами і власній набережній також розташований на південному березі Темзи. Згідно з документами Paradise Papers та реєстрів нерухомості Великобританії, з 2000 по 2007 роки Микола Фомічов був власником квартири в цьому комплексі.

Коли ми показали фото Олександра Ангерта консьєржа, він дуже довго пильно роздивлявся його. Попросив іншу фотографію і після короткої паузи сказав, що особа Ангерта йому знайоме. Проте згадати щось конкретне не зміг. Можливо, Ангерт відвідував Фомічова в 2000-х.

Ще дві квартири у Montevetro до недавнього часу перебували у власності ще двох українців — Олександра і Юрія Бугед. Вони теж з Одеси і спливали як бізнес-партнери Геннадія Труханова в офшорних структурах.

Житловий комплекс Montevetro на південному березі річки Темзи

На цей раз вони скористалися віргінські офшором Chassio International Inc. і послугами адміністратора Попивкера для придбання двох квартир. У 2015 році обидві квартири продали — разом з паркоместами вони коштували близько 8 млн доларів.

Тиха гавань для брудних грошей

«Якщо багач з-за кордону приїжджає до Великобританії і хоче купити люксові апартаменти, власник цих апартаментів або ріелтор, який представляє власника, повинен перевірити всі документи і переконатися, що гроші, які він отримає від продажу, чисті», — говорить Нік Матиасон, журналіст-розслідувач з Лондона, який спеціалізується на нерухомості. «На жаль, у сфері нерухомості Лондона це відбувається дуже рідко».

Матиасон додає, що зараз ніхто в місті не перевіряє власників і джерело їх коштів на покупку нерухомості в Лондоні, навіть якщо знають, що покупець — офшорна компанія. Технічно перевірку походження грошей повинен виконати сам власник майна безпосередньо перед продажем, але на практиці так не відбувається.

За словами Матиасона, нове законодавство Великобританії, яка нещодавно набула чинності, зобов’язує з’ясовувати походження активів на придбання нерухомості та допомагати правоохоронцям зупинити корупційні інвестиції.

Більше того, новий закон має зворотну силу. Навіть власників квартир, які придбали своє житло багато років тому, можуть змусити довести законність їх багатства.

Коли закон, який вступив в дію три місяці тому, запрацює в повну силу, Ані Ангерт, як і багатьом іншим власникам нерухомості сумнівного походження, доведеться пояснити походження десятків мільйонів доларів, за які купувалися квартири. Журналісти залишили Ані Ангерт повідомлення з проханням зв’язатися і пояснити, як вона придбала цю нерухомість, однак вона не відповіла.

Ані Ангерт належать три квартири в будинку у Гайд Парк, але, судячи з усього, живе вона разом зі своєю собачкою Monkey в сучасній зручній квартирі на Паддінгтон стріт. Тій самій квартирі, якої, імовірно, володіє сім’я одеського мера Геннадія Труханова, який також колись був членом мафіозного угрупування Ангерта.