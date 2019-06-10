Сонячні панелі та бур’яни на обід: у центрі столиці влаштують незвичний воркшоп

Закинута вулицю у центрі столиці перетвориться на центр розвитку музичної контр-культури, ґрафіті, перформативного мистецтва тощо.

У вівторок, 18 червня Центр візуальної культури відкриває «Сезонні роботи» – воркшоп на території закинутої вулиці Петрівської, більш відомої як «Хащі». Цього року у програмі зелений воркшоп, встановлення сонячної батареї, а також підсумковий пікнік.

-Система живлення від сонячних батарей забезпечить часткову автономію «Хащів». Процес будівництва та підключення панелей буде відкритим для усіх охочих навчитися встановлювати домашні сонячні електростанції, – пояснили в Центрі візуальної культури.

На території висадять нові рослини та застосують елементи ландшафтного дизайну, які водночас не порушать локальної екосистеми.

Учасники та учасниці дізнаються про те, як інвазивна флора та бур’яни можуть стати альтернативним джерелом харчування та виживання у великому місті.

Коли: 18 — 23 червня, 2019

Де: Хащі, вул.Петрівська, 34

: vechirniy.kyiv.ua

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