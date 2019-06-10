Цей продукт надзвичайно корисний для тих, у кого діабет

Вживання перцю чилі може використовуватися для лікування діабету та коліту, як встановили науковці.

Діабет першого типу – невиліковний спадковий розлад, але гострий перець чилі, як з’ясувалося, здатний допомогти його жертвам та навіть лягти в основу створення нових методів лікування коліту.

При вживанні перцю в організмі людини виробляється компонент, який вступає у контакт з рецептором шлунка, тим самим заспокоюючи кишківник. Дослідники з Університету Коннектикуту годували лабораторних мишей з діабетом перцем чилі. Виявилося, що цей продукт зменшував рівень кишкових запалень.

Перець вступав в контакт з рецептором TRPV1, який міститься в кишківнику, стравоході та підшлунковій залозі. Після цього в організмі вироблявся ендогенний канабіноїдний нейротрансмітер під назвою анандамід, який змушував імунну систему мишей заспокоюватися шляхом зниження запалень. Той же ефект досягався і при вживанні безпосередньо анандаміду. Зниження запальних процесів підшлункової залози допомагає в лікуванні діабету, адже цей орган відповідає за вироблення інсуліну та рівень цукру в крові. У жертв діабету відзначається надлишок цукру, а їх підшлункова залоза не здатна його регулювати.

Результати цього дослідження також піднімають нові питання про зв’язок імунної системи, кишківника та мозку. Поки вчені все ще проводять експерименти з мишами, щоб з’ясувати, чи може анандамід лікувати розлади кишківника, такі як коліти.

: changeua.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.