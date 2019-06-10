Олександр Кушнарь: Росіяни навіть не знають про те, що трапилося

За минулу добу російсько-окупаційні 12 раз обстріляли позиції українських Збройних сил. Троє українських військових загинули, ще четверо – поранені.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил України. Я не чув, щоб з цього приводу хоч хто-небудь у Росії вийшов до Міноборони РФ з пікетом проти російської агресії.

Росіяни навіть не знають про те, що трапилося.

Не знають вони і про загострення в Сирії, де під російськими бомбами знову гинуть місцеві жителі, яких Москва прийшла «звільняти» від «терористів».

А ви чули про те, як люди пропадають на лінії розмежування в Грузії? Як цю саму лінію російські війська потихеньку зрушують, захоплюючи все нові квадратні кілометри грузинської території?

Росіяни, хочете співчуття – навчитеся співчувати тим, кого вбивають ваші співвітчизники.