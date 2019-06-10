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«Зате Ви не скур**лись!»: Макаревич розповів про скасування концерту через «верхівки» РФ

10.06.2019

Російський музикант, лідер групи «Машина часу» Андрій Макаревич розповів, що концерт біля Кремля на честь Дня Росії 12 червня для колективу скасовується.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що з приводу зриву виступу гурту хтось домовлявся.

«Якщо хто розраховував побачити «Машину» 12 червня – не побачите. Хтось комусь подзвонив», – написав Макаревич.

Користувачі мережі відзначили, що можновладці в Росії переходять всі межі дозволеного і незабаром ситуація може досягти піку, а також запросили з концертами в Україну. Коментатори підтримали Макаревича і подякували йому за громадянську позицію.

«Зате ви не скур…лися. Спасибі вам за це. Дуже радий, що ви є в моєму житті», «Судячи по тому, що відбувається подій їм дійсно не довго залишилося «передзвонюватися» і думаю ми дуже скоро зможемо насолодитися вашою творчістю! Спасибі вам за ваші пісні і вашу громадянську позицію!», «Музика і політика — не сумісні. Машина — форева!!!! Прикро за тих ,хто купив квитки. А Машина — буде жити. Назавжди», «Огидно. Але закономірно», «Авжеж. Звичайна розводка. Спочатку запросили, Ви погодилися, і вже мали критику від деяких лібералів, а тепер виявляється — все було даремно. Забийте, надалі будете знати, як грати з наперсточниками сідати» — відзначали шанувальники.

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