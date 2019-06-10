Під Києвом відбійник наскрізь пробив автомобіль: Загинули мати і дочка

На 54-му кілометрі траси Київ — Харків-Довжанський чоловік заснув за кермом автомобіля

За попередньою інформацією, за кермом їхав чоловік, з ним були два пасажира: його дружина і теща. На 54-му кілометрі траси Київ — Харків-Довжанський чоловік заснув за кермом автомобіля.

Водій Lada з’їхав з проїжджої частини, де врізався у відбійник, який проткнув машину. Обидві жінки загинули на місці. Прибулим медикам залишалося лише констатувати смерть. Загиблим було від 40 до 68 років.

Деталі інциденту встановлюватимуть правоохоронці.