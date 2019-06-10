Як в СРСР велися досліди по схрещуванню мавпи і людини

«Адже я п’ять років сидів, виколупував придатки з мізків… Ви знаєте, яку роботу виконав – розуму незбагненно. І ось тепер, питається – навіщо? Щоб в один прекрасний день чарівного пса перетворити в таку мразь, що волосся дибки стає» (с) професор Преображенський

У професора Преображенського був реальний прототип: звали його Ілля Іванович Іванов, видатний біолог початку 30-х років минулого століття, і прославився він своїми численними роботами по штучному заплідненню та гібридизації. Він зумів схрестити щура з мишею, зебру з ослом, зубра з коровою — але головним його прагненням було створити гібрид принципово іншого рівня: Ілля Іванович працював над схрещуванням мавпи з людиною.

Іванов був першим, хто зумів поставити практику штучного осіменіння на потік, і ця його робота була гідно оцінена багатьма світовими інститутами та урядами — адже тепер, приміром, один жеребець могла запліднити не 20-30 самок, а цілих 500. Економічна вигода була безперечна, і тому з пошуком коштів на нові експерименти в Іллі Івановича зазвичай проблем не виникало.

Але одним лише сільським господарством інтереси Іванова не обмежувалися: у нього була інша мрія — схрестити мавп і людини, і саме цього він і йшов усе своє життя.

У 1924 році під час роботи в паризькому інституті Пастера Іванов зміг отримати від директорів інституту дозвіл на використання для своїх дослідів експериментальної станції приматів у Французькій Гвінеї. Для поїздки потрібні серйозні гроші — і тоді Іванов зв’язався з радянським урядом і зумів отримати його підтримку і чималі гроші на досліди. Втім, прибувши в Гвінею, Ілля Іванович виявив непередбачену проблему: на станції не виявилося жодної необхідної йому самки шимпанзе, що досягла статевої зрілості. Довелося повертатися ні з чим, перша спроба не вдалася.

Наступна спроба відбулася в листопаді 1926 року: губернатор Гвінеї дав дозвіл на вилов і вивезення шимпанзе, і професор знову відправився в Гвінеї — тепер вже ловити диких мавп. Ця спроба пройшла успішніше, і в 1927 році сталася перші три спроби запліднення самки шимпанзе людської спермою. Втім, жодна з цих спроб не вдалася, а пропозиція Іванова спробувати запліднити гвінейських жінок спермою шимпанзе не знайшло розуміння у місцевої влади. За підсумками поїздки кілька шимпанзе вдалося вивести в Сухумський розплідник — та й усе. Друга спроба теж виявилася невдалою.

У 1927 році Іванов повернувся до СРСР, де зумів продавити проведення подальших дослідів по схрещуванню мавпи з людиною вже на базі Сухумського розплідника. Спеціальна комісія встановила, що для проведення експерименту необхідно 5 жінок добровольців. Експеримент був запланований на 1929 рік… і знову невдача: незважаючи навіть на деякий надлишок добровольців серед жінок, єдиний половозрелый орангутан, жив в розпліднику, раптово помер. Інших не було, та тут ще й члени радянського уряду, підтримували роботи, почали втрачати свої позиції… Іванову фатально не щастило.

У 1930 році його заарештували, піддали остракізму і відправили на заслання в Казахстан, де він викладав в Казахському ветеринарно-зоотехнічному інституті до самої своєї смерті у 1932 році.

Але невже всі його експерименти були марні? Офіційно прийнято вважати, що так — досліди Іванова успіхом не увінчалися. Але багато документів про його роботах не розсекречені досі, і тому не можна виключити, що досліди Іллі Івановича Іванова все ж таки увінчалися успіхом.

Побічно про це свідчить наступне: в 1997 році групі вчених вдалося встановити, що в геномі сучасної людини присутня від 1 до 4% геному іншого біологічного виду — неандертальців.

Якщо наші предки могли змішуватися з неандертальцями — може бути, наші сучасники теж змогли отримати спільне потомство з мавпами, просто ми поки про це не знаємо?

І хто знає — може бути, навіть і подібна сцена мала місце бути в кулуарах якогось секретного інституту?

Історія продовжує зберігати свої таємниці…