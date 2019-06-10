Соратник Януковича Олександр Іваницький стані Слугою Народу?

Українці цього року розібрали нового Президента, ним став Володимир Олександрович Зеленський. Більшість його перемогу асоціюють як всеукраїнський протест стару корупційній системі.

Володимир Олександрович ставши уособленням напрямку на докорінну зміну старих облич на благо держави. Він і його партія «Слуга народу» не тільки запевняли українців, що не вестимуть у владу старі протухлі обличчя, а й взагалі визвались стати найпотужнішим гарантом боротьби з ними. Але зразу ж після дня інавгурації народ міг спостерігати як до 6-го Президента зі всіх сторін почали підбиратись старі корупційні політики. Всі розуміли, що не варто робити поспішних висновків, і Володимир Олександрович обов’язково в одну мить дасть їм відсіч. Та, нажаль, зі стартом виборів до Верховної Ради нашестя старих владних злочинців тільки посилюється. І ще більше прикро, що частина з них знаходить прихисток саме у лавах пропрезидентської партії «Слуга народу».

У ЗМІ часто поширюють інформацію, що та чи інша партія банально займається продажем місць у Парламенті 9-го скликання, не виключенням є начебто й «Слуга народу». Ми не станемо зараз це стверджувати, адже для таких заяв потрібні вагомі докази. Але є інший, не менш кричущий і вже доведень факт – це те, що від імені партії «Слуга народу» у Парламент просуваються корупційні політики часів Януковича. Явним і вкрай неприйнятним прикладом є Олександр Іваницький, який висувається на 134 окрузі, це Малиновський район Одеси.

То що ж з ним не так?! Які мінуси є у нього, щоб не бути в пропрезидентській партії, та й взагалі в Парламенті 9-го скликання?! І чому «Слуга народу» так брутально, в його особі, хоче плюнути в обличчя українців?!

Найперше варто підкреслити ті, за що політиків чи найбільше зневажають – це за «політичну проституцію». Часта міграція від партії до партії заради того щоб бути постійно біля «корита» українцям вже давно сидить в «печінках», і нерідко народ чуючи імена таких перебіжчиків як Іваницький блює жовчю. Наразі він є депутатом Одеської міської ради, де він числився учасником партії «Довіряй справам»( з 2015 року), але зненацька перекрасився в зелені кольори. Звісно, адже він розуміє, що сьогодні зелений у тренді, а відповідно є великі шанси вже у близькому майбутньому під цими кольорами продовжувати грабувати Україну. Та й розуміючи, що «Слуга народу» в ближні 5 років буде титаном української політики вирішив також розгорнути свою корупційну діяльність до всеукраїнських масштабів. До участі у партії «Довіряй словами» входив до Партії Регіонів(2010-2015 роки), а ще перед тим був прихильником Ющенка, адже був у «Нашій Україні»(2006-2010роки). Як бачимо він палкий прихильник тільки тих, у кого в руках влада, адже під їх крилом можна відкрито творити злочини. Якщо порівнювати його із «дівчатами легкої поведінки» — то напевно вони більше у людей викличуть поваги, адже принаймні не так часто міняють свою життєву ідеологію. У нього немає жодної власної політичної думки – все що йому потрібно це надійна криша, якою він наразі бачить «Слугу народу». А завтра… а що завтра – якщо прийде нова влада то і він знову як «хамелеон» змінить колір…

В діяльності Олександра Іваницького є дуже багато «досягнення», альо до даної тими слід відзначити, що під час затримання Геннадія Труханова він пліч опліч із тітушками прямо в коридорі суду побивши одеського активіста Автомайдану Віталія Устименка. Звісно, якщо брати факт, що в Раді ми часто спостерігаємо бійки — то тут «Слуга народу» не прогадає.

Крім цього, попри великі статки, Одеса в 2015 році під час виборчої гонки могла спостерігати як Іваницький у власних агітаційних цілях використовував державний бюджет. Одним із прикладів цього було «сприяння» виділенню 1,15 млн. грн. на ремонт школи №120. Та, думаємо не за збігом обставин це була територія виборчої дільниці №511223. Згідно із Законом «про місцеві вибори» такі речі є протизаконними. Думаємо, що і в цій виборчій кампанії він також «осідлає» гроші платників податків задля їхніх же голосів.

Ще одним цікавим і навіть комічно-безглуздим є випадок із запозиченням коштів у розмірі 4,4 млн. грн. при річній заробітній платні всього 41,5 тис. грн.. Як бачимо цей чиновник вміє творити чудеса – він може просто з повітря взяти й позичити кошти, яких у нього наче немає. То може тому «Слуга народу» зацікавлена в його послугах? У колах «Зе-команди» часто обговорювали, що треба скинутись і віддати всі борги в МВФ… Напевно в особі цього чарівника смороду бачать саме цю людину яка з повітря візьме гроші і погасити державні борги…

Як бачимо ми все ж знайшли певні критерії за якими партія «Слуга народу» прихистив даного чиновника! Звісно, що це все жарти і ті що Олександр Іваницький підходить по оголошених критеріях пропрезидентської партії – це абсурд! Та все ж він там, і питання: де дивуватися Президент Зеленський який обіцяв, що старі корумповані обличчя часів Януковича не потраплять у Верховну Раду через його партію???

Зараз Іваницький має бути вкрай стурбований, адже його попередня партія «Довіряй справам» об’єднання єдналась із «Опозиційним блоком», який створений на основі «Партії регіонів» бо це може вдарити по його репутації як партійця «Слуги народу». Та крім того, його політична нестабільність також сама за себе всі говорити, і часи під крилом Януковича нікуди не приховати від людей. Український народ все бачить, і ті що Олександр Іваницький накинувши на себе «Зе-ковдру» аж ніяк не піде на користь партії «Слуга народу». Українці масово почали обговорювати, що від нових облич у Парламенті будуть лише назви партій! Крім того, дуже прикро таку тенденцію спостерігати від партії «Слуга народу», яка принаймні донедавна асоціювала себе вироком стару системі. Тому керівництву партії варто задуматись і за допомогою «Іваницьких» не плювати українцям в обличчі, адже наш народ вольовий і сильний, і в один момент навіть не буде говорити «Думай-ті»… він просто зробить висновки і почне діяти!

Автор: Павло Зайченко