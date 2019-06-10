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Мислителі, які взяли Голунова, все ж прорахувалися

10.06.2019

Мыслители, которые взяли Голунова, все же просчитались

Арешт журналіста Івана Голунова в центрі Москви, підкинуті наркотики і фотографії з нарколабораторії, яка нібито розташовувалася в його квартирі, виводять «якість життя» у Росії на новий рівень.

Особи, що замовили цей арешт і часто не добирають діяти настільки незграбно, абсолютно впевнені в тому, що все життя тут належить конкретно і особисто їм.

Але тут поки не Центральноафриканська республіка, так що реакція буде помітною і для кого-то все-таки болючою. Особливо після того, як буде встановлено зв’язок: за яку конкретно розслідування Голунову прилетіло.

Я хоча і збентежений тим, що відбувається, думаю, що мислителі, які взяли Голунова, все ж прорахувалися, і що тепер їх чекає затяжне протистояння з найнесподіванішими опонентами.

Вигравати такі речі не можна, а ось наносити неприйнятний шкоди для бізнесу господарів життя можна. Візьмемо участь же, хто чим може.

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