Арешт журналіста Івана Голунова в центрі Москви, підкинуті наркотики і фотографії з нарколабораторії, яка нібито розташовувалася в його квартирі, виводять «якість життя» у Росії на новий рівень.

Особи, що замовили цей арешт і часто не добирають діяти настільки незграбно, абсолютно впевнені в тому, що все життя тут належить конкретно і особисто їм.

Але тут поки не Центральноафриканська республіка, так що реакція буде помітною і для кого-то все-таки болючою. Особливо після того, як буде встановлено зв’язок: за яку конкретно розслідування Голунову прилетіло.

Я хоча і збентежений тим, що відбувається, думаю, що мислителі, які взяли Голунова, все ж прорахувалися, і що тепер їх чекає затяжне протистояння з найнесподіванішими опонентами.

Вигравати такі речі не можна, а ось наносити неприйнятний шкоди для бізнесу господарів життя можна. Візьмемо участь же, хто чим може.