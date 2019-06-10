Ваня Голунь — один з кращих журналістів-розслідувачів в нашій країні. Багато років він був редактором моїх програм-інтерв’ю #СобчакЖивьем, продовжує працювати зі мною на програмах #ОсторожноСобчак.

Вчора його схопили на вулиці, нібито знайшли при ньому наркотики і тепер не випускають з ОВС. Суд, СІЗО і стаття від 8 років позбавлення волі. Я багато разів писала і говорила, що в сучасній Росії найлегший спосіб посадити неугодного людини — це підкинути йому наркотики. Я абсолютно впевнена, що це жахлива несправедливість. Ваня — розслідувач, він стикався з постійними погрозами, викривав владу, чорних ріелторів і сміттєвих магнатів.

Це точно не та професія, щоб вдома варити мет. І я бачила, як він потребував грошей і як скромно жив. Все це якийсь адов свавілля. Фото, надані як доказ провини, — взагалі не з його (!) квартири!

Давайте вимагати справедливості для того, хто боровся з корупцією і злочинною змовою в нашій країні!