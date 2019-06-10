Занурення в сон: 6 рад фахівців, як швидше заснути

Хронічна втома або перевтома також порушує режим роботи нашого організму перед сном, як і під час неспання. Ми зібрали кілька важливих порад від фахівців, як швидше заснути і дійсно відпочити вночі.

1. Випийте склянку молока

Ваша бабуся знала, що робила, коли поїла Вас перед сном теплим молоком! Воно містить альфа-лактальбумін. Це білок, який багатий триптофаном, що сприяє виробництву мелатоніну. А він, у свою чергу, допомагає краще спати. Крім того, кальцій допомагає триптофану краще засвоюватися.

2. Вимкніть трекер сну

Фітнес-браслети, які в числі іншого вимірюють якість сну, зараз дуже популярні. Але дослідження показують, що ті, хто стежить за результатами, нерідко відчувають тиск і відповідальність за якість сну, у них навіть підвищується рівень тривожності! Це явище назвали “орфосомнією” – заклопотаністю тим, як поліпшити якість сну. Але, по суті, людина таким чином лише погіршує його.

3. Медитуйте

Медитація допомагає знизити вироблення кортизолу і менше переживати через стрес. Все це корисно для гарного сну. В інтернеті можна знайти чимало навчальних роликів на тему заспокоєння перед нічним відпочинком.

4. Перетворіть ліжко в місце для сну

Якщо ви часто перевіряєте пошту або спілкуєтеся в соцмережах, не встаючи з ліжка, мозок звикає до активності і заснути стає складніше. Читати книги сомнологи теж рекомендують не там, де спите. За годину до сну краще перестати дивитися в екрани взагалі.

5. Увімкніть кондиціонер

Спати в прохолоді дуже корисно, температура в спальні в ідеалі не повинна перевищувати 20 градусів. Це допомагає знизити температуру тіла і почати процес засинання.

6. Моргати

Ця смішна порада працює не у всіх, але спробувати варто. Моргайте невпинно протягом хвилини – і, швидше за все, ви відразу ж захочете спати.

: ukrhealth.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.