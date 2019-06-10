Незручні таємниці Чорнобиля: Всі, кого лікували в Москві – померли. Всі, що потрапили в київську клініку – вижили

Завдяки одній впертій людині.

Давно не цікаво дивитися суперечливі «свідоцтва першочергових очевидців», оформлені в модні ютуб-програми з трагічними музичними перебивками.

Одне і теж. «… В результаті небезпечного експерименту і необдуманих дій заступник головного інженера Дятлова …», написала на своїй сторінці в ФБ Лала Тарапакіна.

«Мені цікаві документальні свідчення і очевидці неочевидних ешелонів, ті, чиї репліки ніколи не увійдуть до документального фільму.

Обожнюю розмотувати клубки і зіставляти історії. Наприклад, старе забуте інтерв’ю з Анною Губарєвою, онкологом Київського інституту радіології та онкології, яка приймала перших ліквідаторів, завело мене в Тьмутаракань пошукових запитів і численних свідчень.

Так ось.

Відомо, що перших ліквідаторів з пожежного караулу Правика, опромінених особливо сильно, доставили на літаку в Москву, в 6-у клінічну лікарню.

Маловідомо, що місць в Москві вистачило не всім.

13 пожежним пощастило – вони могли отримати інноваційне лікування від американського доктора Гейла, який мав рятувати героїв Чорнобиля за своєю новою прогресивною методикою.

11 пожежникам пощастило менше – їх привезли в київський інститут радіології та онкології, до головного радіолога України, Леоніда Кіндзельського.

Гостра променева хвороба – це повільна болісна смерть, коли протягом короткого періоду часу вмирають клітини крові, потім внутрішні органи і т.д.

Москва пішла по шляху методу Гейла: іноземні лікарі в ті часи були в особливій пошані.

Метод Гейла полягав в пересадці кісткового мозку: хлопцям знаходили сумісного донора, «вбивали» власний кістковий мозок, а потім чекали, коли приживеться донорський і чи приживеться.

Київ вчинив інакше.

Леонід Кіндзельскій був мужик з характером. Незважаючи на наполегливі рекомендації московських колег, він відкрито відмовився використовувати цей метод: професора збентежило, що лікування гострої променевої хвороби повністю збігається з лікуванням гострого лейкозу після променевої терапії.

У 1986 році київські радіологи не могли вступати у відкриті конфлікти з московськими, перевага завжди було у московських.

Але Кіндзельскій все одно робив своє – після діагностування, крім гамма-опромінення, ще альфа і бета, він застосував діаметрально інший метод лікування:

Підсаджував донорський кістковий мозок внутрішньовенно, НЕ вбиваючи власний кістковий мозок хлопців.

Таким чином, поки процес підсадки – запуску – відторгнення донорського кісткового мозку проходив свій цикл, власна система кровотворення отримувала перепочинок і починала працювати сама.

Крім цього ключовою відмінністю в лікуванні, було ще одне.

За спогадами Анни Губарєвої, київського онколога, що брала участь в ліквідації:

«… Ми їх мили. Не як у Москві, тільки в душі, а мили їх внутрішньовенно, цілодобово, вимиваючи і абсорбуючи з їх крові все, що було можливо вимити і абсорбувати »..

А в цей час в Москві 13 пожежників від 23 до 30 років чекали на приїзд доктора Гейла в болісному наркотичному сні: гостра променева хвороба – це розкладання заживо.

Інформація, яка довгий час була під грифом «секретно»:

З 13-ти московських пацієнтів, пожежників зміни Правика, вже до 16 травня померли 11. – З 11-ти пожежників тієї ж зміни, але які лікувалися у Кіндзельського, живі залишилися всі.

Офіційно повідомлялося так:

«Київські пацієнти отримали набагато менші дози опромінення».

Це була, зрозуміло, неправда: всі пацієнти були з однієї і тієї ж першої пожежної зміни, героїчної «варти Правика»

*** Через багато років методика доктора Гейла була визнана помилковою і – пізніше – злочинної: в США його чекав скандал на рівні Конгресу, а в СРСР нарешті з’ясували, що він – просто військовий лікар без медичної освіти, який ставив експерименти на людях. В інтернеті можна знайти багато його фотографій і матеріалів про нього.

Леонід Кіндзельський став тихим героєм, про нього практично ніколи не писали.

Через його клініку в 1986 році пройшли тисячі пацієнтів, не вижив тільки один – ліквідатор з летальною дозою опромінення, що надійшов на 6-ту добу після зараження – Саша Леличенко.

Якби не він, не виключено, що вибухнув би не тільки четвертий енергоблок, а й вся станція. Під кожним блоком знаходиться гідролізна станція, що виробляє водень для охолодження турбогенератора генератора.

Після вибуху Саша спустився під енергоблок і видалив водень з охолоджувальної “сорочки” генератора.

Леличенко – один з героїв Чорнобиля, що зробив, вважаю, найбільший подвиг. Він отримав жахливу дозу опромінення і незабаром помер.

Природно, професор Кіндзельський не зміг би відстояти своє лікування, відмінне від московського, якби його не підтримували колеги, коли по телефону вимагали «лікувати, як доктор Гейл».

Крім академіка Єрусалимського, збереглися імена, названі в різний час Леонідом Петровичем.

Ось вони: медсестри А. Пашковська і І. Берестнєва, кандидат медичних наук С. Сівкович, заступник головлікаря М. Бондар, завідувачка відділенням Н. Таміліна, директор інституту А. Позмогов і замдиректора В. Ганул …

Кіндзельський говорив, що підтримував його і тодішній міністр охорони здоров’я України А. Романенко. До речі, Леонід Петрович стверджував, що міністру тоді не дали провести йодисту профілактику …

Помер Кіндзельський в 1999 році, у віці 68 років.

Щороку, в день його смерті, 19 квітня, біля могили збираються чорнобильські ліквідатори і кажуть йому –

ДЯКУЄМО.

Джерело: storyfox.ru