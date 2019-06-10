У цей день народився актор Петро Вескляров – дід Панас(відео)

“Добрий вечiр вам, малята, любi хлопчики й дiвчата!..” – цією фразою розпочиналася телепрограма “На добраніч, діти”, яку Петро Вескляров вів 24 роки на УТ-1 на своїй сторінці в Facebook Олег Вишняков.

Український актор театру та кіно, популярний телеведучий, “дід Панас” усіх часів та народів, заслужений артист України Петро Юхимович Вескляров (справжнє прізвище – Пінхус Хаїмович Векслер) народився 10 червня 1911 р. в заможній родині місцевого кравця Хаїма Вексляра. Мешкали вони в комуні Здобутку, на околиці повітового містечка Тальне, на Черкащині. У роки Другої світової разом із родиною потрапив до фільтраційного табору. Родичів розстріляли, а Петрові вдалося втекти до Києва і змінити прізвище на Вескляров.

Сценарії передач писав сам, казки не читав, а розповідав напам’ять. Ще зачитував листи дітей, вітав їх із Днем народження. Дуже скоро малеча не могла заснути без його оповідей. До речі, саме Дід Панас увів на телебаченні таке поняття як “вечірня казка”.

Актор зіграв за життя більш як у 20 фільмах і багатьох театральних постановках.

Казка була його зброєю, якою він боронив українських дітей від різного роду ворогів. Він дозволяв засинати щасливими і видрімувати радісний світ. Прокидалися і дорослішали вже самостійно, без діда Панаса.

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