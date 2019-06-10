У ДТП у Сумській області загинув чиновник облради: фото з місця трагедії

У Сумській області в районі Тростянця в смертельне ДТП потрапило службове авто заступника начальника управління майном Сумської обласної ради Олексія Сябренко.

Загинув як сам чиновник, так і його водій.

Олексій Сябренко

В авто знаходився ще один пасажир, який отримав травми.

Згідно з попередніми даними Головного управління Національної поліції у Сумській області, службовий автомобіль Hyundai Elantra рухався в напрямку Тростянця і з’їхав у кювет з вини водія, який не впорався з керуванням. Водій і його шеф, який їхав на передньому сидінні, загинули на місці, пасажир був госпіталізований.

На місці ДТП

Відкрито кримінальне провадження.