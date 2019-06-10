Тимошенко закликала партії Зеленського і Вакарчука об’єднатись з «Батьківщиною» на виборах

На думку Тимошенко, «справжні демократичні сили, які можуть прийти в парламент — це «Батьківщина», «Слуга народу» і партія «Голос».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на 14-му з’їзді партії, який сьогодні проходить в Києві і на якому повинен бути затверджений список «Батьківщини» на позачергових виборах у Верховну Раду.

На думку Тимошенко, «справжні демократичні сили, які можуть прийти в парламент, це «Батьківщина», «Слуга народу», партія «Голос» Вакарчука повинні об’єднатися, і на тих округах, де йдуть мастодонти того корумпованого режиму, який діяв 5 років і зараз упав, щоб вони не пройшли».

Як підкреслила Тимошенко, потрібно зробити все для того, щоб в політику не тільки прийшли нові обличчя, але і була змінена система. За її словами, необхідно зробити все, щоб «не допустити реваншу тих сил, які діяли не в інтересах України».

На з’їзді присутні народні депутати — члени фракції «Батьківщина», колишній голова СБУ Валентин Наливайченко, народний депутат Євген Рибчинський, який раніше входив до групи «Воля народу», а нещодавно вийшов з її складу.