Справу екс-депутата Шпака: коли восторжествує справедливість?

13 червня Печерський суд Києва повинен продовжити розгляд кримінальної справи про розкрадання екс-депутатом Василем Шпаком понад 100 мільйонів гривень.

За даними слідства, в 2011-2012 роках між фермерським господарством та державним підприємством, яке очолював Шпак, був укладений договір про закупівлю техніки і обладнання на суму понад 100 млн гривень. Однак лише 9 млн гривень було витрачено за цільовим призначенням. А куди поділися інші кошти? Частково відповідь на це питання було отримано під час обшуку, проведеного у будинку Василя Шпака. Згідно з протоколом, були вилучені золоті прикраси, ексклюзивні наручні годинники відомих швейцарських брендів, один кілограм (!) золота і майже півтора кілограма срібла в банківських злитках. Справу передали до суду в липні 2016 року, але, на жаль, процес триває досі.

Представники спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вважають, що фігуранту «світить» покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. За словами керівника САП Назара Холодницкого, висновок судово-економічної експертизи свідчить про те, що розмір завданих державі збитків шляхом втрати активів держбюджету становить понад 114 млн грн.

В даний час Василь Шпак знаходиться на волі і робить все можливе, щоб затягнути розгляд справи і «розвалити» його.

Однак завдяки резонансу, який викликав «справа Шпака» в ЗМІ, тягнути час екс-депутату стає все важче і важче.

Активісти громадських антикорупційних організацій, зокрема, «Стоп! Корупція», обурені затягування судового процесу, вже пікетували Печерський суд з вимогою негайно розглянути справу про розкрадання Шпаком 100 млн. грн. бюджетних коштів і винести вирок.

У разі проголошення вироку, Шпак буде чи не першим великим функціонером часів Януковича, який отримає заслужене покарання за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

За нашою інформацією, 13 червня активісти громадських антикорупційних організацій також планують відвідати засідання Печерського суду по Шпаку і запрошують усіх небайдужих приєднатися, оскільки сприймають ситуацію як відверте знущання над законністю і правопорядком.

Олег Бойко