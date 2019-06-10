Рошен сокращает производство в Литве. Уволили более 60% сотрудников

Компания Roshen, которая принадлежит Петру Порошенко, сокращает производство в Литве. На заводах идёт массовое сокращение людей. Об этом сообщает vz.lt., передает Zrada.today.

В Литве уволили более 60% сотрудников компании Рошен.

В прошлом году, кондитерская корпорация Roshen, возглавляемая уходящим президентом Украины Петром Порошенко, в этом году инвестировала в модернизацию заводов в Украине, сократила производство в Литве и уволила две трети рабочей силы.

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ОАО «Рошен», занимающееся производством карамели в Клайпеде, продолжает работать в убыток – в 2018 году. В итоге компания потеряла 333 498 евро. 2017. Убыток компании составил 83 996 евро. Рошен плохо работает с 2011 года и, по данным Центра регистров.

При этом, стоит отметить, что Киевская фабрика завершила год с чистой прибылью в 11,1 миллиона гривен, что в 4 раза больше показателя работы предприятия за 2017 год.

Компания уже сообщила, что планирует направить 5% из этой суммы на пополнение резервного капитала, а еще 95% оставить нераспределенными. В то же время, выплачивать дивиденды за 2018 Киевская фабрика “Roshen” не намерен.

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