В Україні почали діяти штрафи за комунальні борги

З сьогоднішнього дня в Україні фактично починають діяти штрафи за комунальні борги. Пеня стосується тих боргів, які утворилися після 1 травня, коли вступили в силу нові норми закону про ЖКГ.

Про це розповіли в ефірі “Сніданок з 1 + 1”.

Це не стосується випадків, коли людям не виплатили субсидій. Розмір пені визначається в договорі, але штраф не повинен перевищувати 0,01% боргу за кожен день затримки, а загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% від всієї суми боргу.

Раніше, 3 червня повідомлялося, що українці зменшили борги за комунальні послуги.

З початку травня запрацював закон “Про житлово-комунальні послуги”. Постачальник послуг має право припинити надавати свою послугу споживачеві, якщо той має борги і не погасив їх протягом місяця після попередження. Між виконавцем послуг і споживачами будуть укладатися договори.

Джерело Апостроф

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