Екологічна катастрофа в Україні: в річку Рось потрапили хімікати

Витік хімікатів у водойму сталася 9 червня у Погребищенському районі Вінницької області. За даними рятувальників, вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив близько тонни препаратів, з’їхав у ставок, перекинувся і загорівся. Вогнем були пошкоджені каністри з гербіцидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин. У ставок, а потім у річку Рось потрапило близько 800 л хімікатів.

«О 23:00 9 червня була зупинена робота Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою Білу Церкву (209 тис. жителів) та Умань (84 тис. жителів)», — йдеться в оперативному зведенні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Станом на 7:00 10 червня воду в Умані постачають з резервуарів запасу води вистачить на три доби. У Білій Церкві запасу вистачить на добу, жителі беруть воду з бюветів або з резервуарів, які підвозять в місто.

Місцевим жителям рекомендують утриматися від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії Росі.

За інформацією Білоцерківської районної державної адміністрації, на території Погребищенського району загинула риба і тварини.

За фактом забруднення річки поліція порушила кримінальну справу.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Тернопільській області масово гинуть птахи і тварини.

За матеріалами УНІАН

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