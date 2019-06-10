Гостра антикоррупционня необхідність: люструвати Холоднюка – врятувати бюджетні кошти та правосуддя

Знаєте, хто забезпечує діяльність абсолютно всіх судів України і призначає двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів? Так званий “завгосп Януковича” Зеновій Холоднюк – голова Державної судової адміністрації (ДСА). Він однозначно підпадає під люстрацію. Але замість цього міркує про доброчесності суддів антикорупційного суду. Хоча сам вляпався у розслідування НАБУ, засвітився в афері з судовим реєстром і накупив дорогих іномарок у приятеля Гладковського (Свинарчука). Того самого антигероя скандалу з “оборонкою”.

З тих пір, як 9 квітня 2019 року детективи НАБУ в рамках кримінального провадження № 42017000000001155 за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) провели в ДСА обшуки, в тому числі в кабінетах Холоднюка і його довіреної особи, заступника Людмили Гизатулиной, Зеновій Васильович на широкій публіці не з’являвся аж до 15 травня. Коли його запросили на експертну дискусію про майбутнє Вищої антикорупційного суду: розповісти про прозорі механізми запуску, доброчесності суддів і працівників апарату. І про те, як правильно і справедливо судити топ-корупціонерів.

Ця тема для Холоднюка – близька і знайома. Про корупцію він знає не з чуток. Чого варта одна лише схема подорожчання ведення судового реєстру України з 17,5 до 22 млн. грн. зусиллями ДП “Інформаційні судові системи”, де працює його сестра. Чи афера з закупівлею бракованого обладнання для відеофіксації судових засідань. Саме вона і є предметом кримінального розслідування НАБУ.

Поза увагою правоохоронців і преси залишилася масштабна закупівля іномарок Toyota Camry для апеляційних судів і судової адміністрації. Про неї ми розповімо детально, тому що це насправді цікаво.

Чим займається Державна судова адміністрація? Коло її обов’язків, окреслене в законі “Про судоустрій і статус суддів”, величезний. Участь у підготовці держбюджету. Вивчення кадрових питань та підвищення кваліфікації в судовій системі. Забезпечення практичної діяльності судів – закупівля комп’ютерів і обладнання, наприклад, для фіксації судового процесу, ремонти будівель, придбання службових квартир і машин, канцелярія. Нарешті, ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та інших електронних баз даних та багато іншого.

Через Холоднюка проходять колосальні фінансові потоки. Тільки в минулому році ДСА провела понад 300 ремонтів, купила більше півтисячі квартир, 8695 комп’ютерів і оргтехніки, оновила автопарк. Для себе і апеляційних судів вибрала майже 50 новеньких Toyota Camry 2018 року випуску на загальну суму 43,78 млн. грн.

Кожна машина-автомат в комплектації Elegance з шкіряними сидіннями, кольоровими графічними дисплеями та іншими “прибамбасами” обійшлася в 900 тис. грн. Недешево для воюючої країни з величезними зовнішніми боргами. Базова комплектація коштувала б на 100 тис. грн. дешевше за кожен автомобіль.

Невже на більш скромних автомобілях судді їздити не згодні? Або все питання в тому, які машини подобаються особисто Холоднюку, який відібрав п’ять нових красенів із загальної закупівлі для ДСА?

Зараз він отримує естетичне задоволення, користуючись по черзі трьома новими Toyota Camry. Але часом пересідає на старий особистий VW Touareg, який до недавнього часу був у власності його дружини Тетяни, а після того, як сім’я змінила його на новий стильний Tiguan (як бачимо, Холоднюки віддають перевагу продукції Volkswagen), став “запасний машиною для виїздів в нетверезому вигляді”. Щоб поліція не зупиняла, на Touareg повісили “козирні” номери від старої службової Audi.

Але цікаво інше. Всі люксові Toyota Camry були закуплені в одній хмельницької фірми “Гранд Мотор”, засновником якої є дружина екс-депутата від БПП Михайла Гвоздєва, якого Петро Порошенко в 2015 році призначив керувати ДП “Антонов”.

Для Холоднюка закупівля автомобілів у друзів одіозного клану “свинарчуков” стала свого роду страховкою від люстрації. І захистом від кримінальних справ за його витівки, широко описані в пресі. Тим більше що до моменту оновлення суддівського автопарку за нього і його фірмам вже працювало НАБУ і все це вилилося у обшук 9 квітня.

Але придбані ним у ТОВ «Кіт» на 58,3 млн. грн. сервери та мережне обладнання виявилися некомплектним. Така ж приблизно історія сталася з поставками від пов’язаних між собою фірм “Альтаїр” (на 27 млн. грн.) і “Фолгат” (на 43 млн. грн.). Це встановила Госаудитслужба. Викрадена частина грошей, імовірно, “скидывалась на ями” і обналичивалась через фізосіб-підприємців під керівництвом якогось Ігоря Васильовича Холоднюка. Брат? Можливо. Точної інформації про це немає.

Зате про сестру Зеновія Васильовича – Надії Холоднюк відомо набагато більше. З тих пір, як її брат очолив навесні 2014 року ДСА, вона працює в ДП «Інформаційні судові системи» та здає сім’ї Зеновія в безкоштовне користування просторий будинок у селі Щасливому Бориспільського району під Києвом.

Де проживає сама сестра, у декларації не уточнюється. Можливо, в багатоповерхівці на Харківському шосе, 158 – цю квартиру майбутній голова ДСА придбав ще на початку 2000-х, коли працював головою правління страхової компанії “Лідер”. Або у Василькові – цією нерухомістю Холоднюк розжився, коли разом з екс-депутатом Петром Кравчуком дерибанив кошти “Укравтодору”.

На зароблені в дорожньому господарстві гроші колишній страховий менеджер Зеновій Холоднюк і придбав у 2011 році у “Партії регіонів” пост керівника фінансової служби Державної судової адміністрації України. Всіляко ублажав суддів дорогими “подарунками” у вигляді машин, квартир і ремонтів і так дослужився до заступника голови ДСА. А з 25 квітня 2014 року – і голови.

Цікаво, що здавати будинок в безкоштовну оренду братові Надія почала з 2016 року. Саме тоді ДП «Інформаційні судові системи», у якому вона працювала, уклало супервигідний договір з судової адміністрацій, очолюваної її братом, на ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Ця послуга за рік подорожчала з 17 млн. грн. до 22,15 млн. грн. При тому, що, як сказано в матеріалах ProZorro, “тендер провели за переговорною процедурою через відсутність альтернативи”.

Ціна виявилася не просто завищеною, а професійно збудженою. Шеф сестри Холоднюка, директор ДП Леонід Богданов через рік після підписання контракту був заарештований за старі гріхи – по справі про фіктивних постачання програмного забезпечення для Мін’юсту в 2013-2014 рр. і розкраданні 6,4 млн. грн. Наступний директор цієї контори, створеної і підконтрольною, між іншим, ДСА, Геннадій Живаєв досі перебуває під слідством. Пишуть, що йому визначили “щадний” застава – усього в 128 тис. грн.

Взагалі-то, тендери, які проводить Холоднюк, варті того, щоб до них уважніше придивитися. На перших позиціях у рейтингу постачальників – все ті ж самі фігуранти кримінальної розслідування НАБУ і резонансних висновків Госаудитслужбы – “Кіт”, “Альтаїр” і “Фолгат”.

Останнім часом Державна судова адміністрація також закуповує у великих обсягах послуги з комплексного прибирання свого офісу і території за адресою вул. Липська, 18/5, 16Б і 16Г. Ціни на прибирання в ДСА, прямо скажемо, вражаючі. На початку року, наприклад, був тендер на 820,8 тис. грн. Це за санітарне обслуговування невеликого адміністративної будівлі.

Невже в Державній судовій адміністрації так брудно? Або хтось із далеких родичів Холоднюка влаштувався в сферу клінінгу і тому ціна різко злетіла? Як раніше – вартість ведення реєстру фірмою «Інформаційні судові системи» з приходом туди сестри Надії. Все одно витрати ДСА оплачує державний бюджет.

Треба сказати, що для країни було б значно дешевше люструвати Зеновія Холоднюка у відповідності з законом “Про очищення влади”. Тим більше, що його посада – заступник голови Державної судової адміністрації з березня 2013-го по квітень 2014-го, згідно з висновками Громадської ради з питань люстрації при Мін’юсті, точно відповідає критеріям, передбаченим пунктом 2 частини другої статті 3 цього закону.

Але до 30 вересня 2016 року для люстрації такої посадової особи, як Холоднюк, потрібно було рішення Ради суддів України. Цей рада зібралася і таємним голосуванням (26 проти 1) вирішив, що Холоднюка люструвати не треба. Хто ж тоді нові авто з шкіряними сидіннями закупить?

І Холоднюк виправдав покладені на нього очікування. Закупив у одного Гладковського-Свинарчука елітні іномарки, у сестри – послуги по веденню реєстрів, а у “правильних” фірм – неправильну апаратуру для фіксації судових процесів. І все це на десятки і сотні мільйонів бюджетних гривень.

Більш того, Зеновій Холоднюк ще й призначає двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також є членом конкурсної комісії з питань вищого корпусу держслужби, відбираючи на роботу в органи влади високопоставлених держслужбовців на кадрових конкурсах. А потім ми дивуємося, чому чиновники приходять нові, а крадуть більше, ніж старі? Тому що такі ось холоднюки досі не люстрированы.

Автор: Олексій Курбанов