У Києві знайшли труп і записку поруч: перші деталі

У Києві у закинутій будівлі виявили труп чоловіка і залишену поруч із ним записку. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не було.

На вигляд загиблому близько 35 років. Імовірно, труп знайшли бездомні, що живуть у закинутій будівлі. Сам померлий на малозабезпеченого не схожий

“З особистих речей при ньому нічого не виявили. Але поруч із тілом лежав аркуш паперу, на якому був написаний номер телефону і слово “Терміново”, — уточнили у ЗМІ.

Чоловік лежав обличчям униз. Повідомляється також, що тіло було знайдене у будівлі на вул. Солом’янська.