Оголошено першу п’ятірку кандидатів від “Батьківщини” Юлії Тимошенко

Партія “Батьківщина” Юлії Тимошенко піде на вибори у союзі з партіями “Справедливість” Наливайченка та “Основа” Тарути. У такому вигляді, відповідно, сформувалася перша трійка: Юлія Тимошенко, Валентин Наливайченко та Сергій Тарута. Про це було озвучено на з’їзді “Батьківщини”.

Першу п’ятірку замикають народні депутати з фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

За даними соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), “Батьківщина” долає 5% прохідний бар’єр та буде представлена у Верховній Раді 9-го скликання. За політичну силу Юлії Тимошенко, згідно опитування готові проголосувати 7,8% виборців.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня 2019 року.

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