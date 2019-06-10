У ВООЗ заявили про нові спалахи лихоманки Ебола

В африканській республіці Конго зафіксований другий потужний спалах лихоманки Ебола — за даними ВООЗ, число тих, що заразилися вже перевищила дві тисячі осіб.

З них майже півтори тисячі людей загинули, повідомляє BBC.

Перший спалах вірусу, який почався п’ять років тому, торкнувся Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї — тоді за два роки захворіли майже 30 тисяч осіб, і понад 11 тисяч загинули. До цього історія не знала подібних випадків масового зараження Ебола.

Представник ВООЗ, доктор Майкл Райан, впевнений — людству загрожує не тільки Ебола. За його словами, зараз люди вступили в нову фазу епідемій з сильним впливом.

Майкл Райан: «Ми бачимо тривожну статистику, відповідно до якої світ чекають епідемії холери й жовтої лихоманки».

Серед причин поширення вірусів лікарі називають вирубку лісових масивів, постійне зростання міст і зміна кліматичних умов — зараз ВООЗ попереджає уряди країн про можливі епідемії.

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