У Львові повідомили про замінування аеропорту, вокзалу і ще більше 10 об’єктів

Повідомлення про замінування анонімно надіслали в поліцію по електронній пошті.

Сьогодні, 10 червня близько 12:00 невідомий повідомив про мінування міжнародного аеропорту “Львів”, головного залізничного вокзалу і ще більше 10 об’єктів у Львові.

Повідомлення про замінування надіслали в поліцію по електронній пошті. Крім вокзалу та аеропорту, анонім повідомив про замінування медичних закладів, готелів і торгових центрів.

На місця, які були оголошені заминированными, прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.