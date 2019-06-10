Ляшко, Лінько та Лозовій. Радикальна партія оголосила свій топ-20 на виборах у Верховну Раду

У першій п’ятірці списку «Радикальної партії на позачергових виборах у Верховну Раду — лідер цієї політичної сили Олег Ляшко, народні депутати нинішнього скликання парламенту з однойменної фракції Віктор Галасюк, Андрій Лозовий, заступник голови Чернівецької облради Інга Маковецька, нардеп з фракції «Народний фронт» Іван Савка.

Відповідний список кандидатів в народні депутати від Радикальної партії по багатомандатному виборчому округу політична сила затвердила на своєму з’їзді 10 червня, який проходить біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Далі в списку слідують керівник виконкому «Радикальної партії» Олег Авер’янов, народні депутати з однойменної фракції в парламенті, керівник Київської обласної організації партії Сергій Скуратівський, Дмитро Лінько, Олена Кошелєва, Віктор Вовк, Олексій Ленський.

Дванадцятим номером списку «Радикальної партії» йде один нардеп Георгій Логвінський, який в нинішнє скликання Верховної Ради пройшов за списками партії «Народний фронт» і в даний час є членом однойменної фракції. За ним в списку йдуть нардепи з фракції «Радикальної партії» в Раді Валерія Заружко, Олег Купрієнко, Денис Силантьєв. При цьому Ляшко перед висуненням кандидатів по багатомандатному округу зазначив, що до 8 липня недоброчесних людей можна буде виключити з списку, і закликав однопартійців і журналістів ретельно вивчити членів списку.