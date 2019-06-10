«Живемо в депресії через екологічного лиха»

Жителі Кузбасу заявили, що готові стати біженцями і назавжди поїхати жити в Канаду

Жителі кузбасівського міста Кисельовськ записали відеозвернення до прем’єр-міністра Канади Джастіну Трюдо і генсекові ООН Антоніу Гутерришу. Вони поскаржилися на складну екологічну обстановку в регіоні, свавілля вугільників, бездіяльність влади, і заявили, що готові стати біженцями в іншій країні. Ролик опублікований на YouTube, текст звернення розміщений на сайті «Новини Kiselevsk».

«В Росії, зокрема в Кузбасі, склалися нестерпні умови для життя. Справа в тому, що наш край багатий вугіллям і зараз основні розробки вугілля ведуться варварським способом. Відкритим способом, не звертаючи увагу на те, що поруч з величезними розрізами знаходяться житлові будинки. У нашому місті Киселевске в межах міста ведуть свої роботи дев’ять розрізів. В місті проживає 90 тисяч осіб. Велика частина населення живе саме навколо цих розрізів», — йдеться у відеозверненні.

У лютому 2019 року вулиці Kiselevsk і сусіднього Прокоп’євська виявилися покриті чорним снігом. Влада заявила, що причиною забруднення могли стати місцеві котельні і збагачувальна фабрика. У червні під Киселевском почався підземний пожежа — загорілося вугілля.

«Цієї зими весь світ побачив наш чорний сніг. Ми задихалися в місті від вугільного пилу, вихлопів кар’єрного транспорту. Наші діти майже всю зиму (а вона у нас така ж довга, як і в Канаді) не могли вийти на вулицю, щоб погуляти. Дітям ставало погано від смогу, від висить у повітрі вугільного пилу», — заявляють місцеві жителі.

За їх словами, власники вугільних підприємств «нехтують інтересами жителів міста» — будинки валяться від вибухів на розрізах, а при переселенні в інші райони «або дають за житло дуже мало грошей, або надають житло набагато меншої площі». При цьому чиновники не можуть зробити нічого, щоб покращити екологію. Дійшло до того, що в Киселевске є райони, де неможливо знайти чисту воду. Вже кілька років немає врожаю.

Жителі заявляють про зростаючий рівень онкологічних захворювань: «Ми пов’язуємо це саме з жахливою екологією. Практично в кожній сім’ї є або вже померли, або хворіють на рак. Усвідомлення високого ризику онкологічних захворювань при відсутності можливості залишити цю територію призводить до того, що ми фактично відчуваємо себе загнаними в кут, живемо в постійній депресії».

Представники влади, зі слів авторів звернення, стверджують, що, якщо вугілля перестануть добувати, «людям нічого буде їсти і ніде буде працювати». Населенню надають інформацію про стан навколишнього середовища, яка далека від дійсності. «Ми змушені жити в умовах екологічного лиха. Свою роботу представники вугільних підприємств виправдовують санітарними нормами. Власники вугільних підприємств ніяк не компенсують збиток, що наноситься жителям в процесі відкритої видобутку вугілля. Багато наші чиновники, які повинні слідкувати за безпекою навколишнього середовища, встають на бік вугільників, захищають їх інтереси, а не інтереси дітей, які живуть біля підніжжя відвалів», — зазначають кузбассовцы.

Своє звернення до прем’єр-міністра Канади Джастін Трюдо жителі Kiselevsk пояснюють тим, що в цій північноамериканській країні схожий з Сибіром клімат. Вони просять надати їм статус біженців і готові працювати на чужині.

«Одним з факторів, який необхідний для отримання цього статусу, у вашій країні є дискримінація за соціальною ознакою. Ми вважаємося бідними за критеріями, які використовуються в Росії. Ми не можемо продати наше житло і переїхати в інші області нашої країни, так як наші будинки коштують дуже дешево із-за того, що були зруйновані вибухами на розрізах, — заявляють автори звернення. — Ми втомилися чекати змін. Вони якщо і є, то тільки в гіршу сторону. Та й небезпечно чекати далі: з кожним днем все гірше стає екологія в нашому місті і області, а нас, людей, громадян цієї країни, помічають все менше і менше, а людей гине від хвороб все більше. І найголовніше: ми не зраджуємо свою країну. Ми просто хочемо вижити і мати гарантії, що ми, як люди, значимо більше, ніж корисні копалини в надрах землі. Якщо це нам не може дати Російська Федерація, значить, ми будемо шукати можливість жити в інших країнах, де людей більше цінують».

Якщо Канада не надасть жителям Kiselevsk притулок, то вони планують звертатися до посольства інших країн, поки хто-небудь не погодиться їм допомогти. Місцеві чиновники поки ніяк на цю ситуацію не відреагували.