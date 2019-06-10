ЗМІ з’ясували, що слідчий по справі Голунова володіє дорогими ділянками землі

«За скромними оцінками, сім’ї оперативника належить земля на суму близько 70 млн рублів»

Проект Baza і Transparency International Russia провели спільне розслідування, в ході якого з’ясували, що начальник відділу по контролю за обігом наркотиків УВС по ЗАТ ГУ МВС Росії по Москві Андрій Щиров, який займається розслідуванням справи проти журналіста Івана Голунова, володіє численними земельними ділянками, вартість яких за найскромнішими оцінками може досягати 70 млн рублів. Крім того, як з’ясували Baza і Transparency International Russia, у силовика є два дорогих автомобіля.

У березні 2019 року на сайті «Радіо Свободи» з’явився репортаж, в якому йшлося про те, як в нульових Щиров, працюючи заступником начальника ОРЧ-3 ВБОЗ ЗАТ Москви, боровся із наркомафією і міг брати участь у фабрикації кримінальних справ. Про це журналістам розповіла інформатор поліції прізвища Хмелева, яка, за її словами, опинилася в колонії за фабрикації одного з таких кримінальних справ.

За словами Хмельовий, Щиров разом з колегою привіз до Москви 170 кілограмів героїну, за що був затриманий співробітниками Держнаркоконтролю, але кримінальну справу так і не було порушено. Baza і Transparency International Russia відзначають, що цю інформацію перевірити неможливо, однак якщо хоча б частину цієї історії правда, то у офіцера повинно бути дуже багато грошей.

Згідно з ЕГРЮЛ, полковник Щиров займає посаду голови правління СНТ «Сплав-2». Саме садове товариство знаходиться під Наро-Фомінськ, в селищі Жихарево. У загальній складності на самого Щирова і його маму в СНТ зареєстровано не менше дев’яти земельних ділянок (два з яких не поставлені на кадастровий облік). На цих земельних ділянках розташовані три об’єкти капітального будівництва (два з них не поставлені на кадастровий облік). Загальна площа землі близько одного гектара. Придбання земельних ділянок відбувалося протягом останніх десяти років. Останні ділянки куплені в 2018 році.

Вартість землі становить близько 20-30 млн рублів. Земельні ділянки та об’єкти нерухомості оформлені на самого полковника і членів його сім’ї: батька — Щирова Олександра, мати — Щирову Наталю.

Крім Наро-Фомінського району, полковник також скуповує землю в Можайському районі. Вдалося знайти 0,8 га в селі Тропарево, що належать Щирову. На березі річки Протва полковник купив як мінімум близько 0,8 га з декількома об’єктами нерухомості. Частину об’єктів нерухомості і частину земельних ділянок не поставлені на кадастровий облік, тому площа фактичного володіння майна може бути набагато більше.

Загальна вартість землі в Тропарево також приблизно 20-30 млн рублів. У цьому випадку вся земля оформлена на самого полковника Щирова. Також у Щировых ще земля поруч з котеджним селищем в селі Горчаково, СВК «Діброва». Його вартість — близько 10 млн рублів.

За найскромнішими оцінками, сім’ї оперативника належать ділянки на суму близько 70 млн рублів.

Частина землі переписана на 74-річну маму полковника. Це, швидше за все, зроблено для того, щоб не згадувати про ці активи в антикорупційних деклараціях. Частина землі та об’єктів нерухомості зовсім не поставлена на кадастровий облік: це робиться для того, щоб не платити податки та інформацію про об’єкти нерухомості неможливо було знайти.

Крім нерухомості у Щировых є і невеликий автопарк. Сам борець з наркотрафіком пересувається на Ford Maverick XLT вартістю 400-500 тис. рублів, а також має причіп для перевезення човна.

А на маму полковника — 74-річну Наталію Василівну Щирову — оформлений

позашляховик Volvo XC90, вартість якого може досягати 3-4 млн рублів. Цю суму Щиров міг би заробити за 3-4 роки роботи, відкладаючи щомісяця свою зарплату цілком.

Паркувальні місця оплачує людина з телефону, який в записній книзі забитий як Андрій Щиров.