У Херсонській області у колодязі для поливу загинули двоє людей

У Херсонській області в колодязі для поливу під час проведення робіт з бензопомпою загинули двоє людей. Ще двоє отруїлися невідомим газом, коли намагалися їх врятувати. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з даними департаменту, 9 червня в селі Козачі Лагері Олешківського району о 17:15, до рятувальників надійшла інформація про нещасний випадок з людьми в колодязі для поливу.

“На глибині приблизно 12 м під час проведення робіт з бензопомпою загинули 2 людини та 2 людини отримали отруєння невідомим газом під час спроби врятувати попередніх. О 18 год. 45 хв силами особового складу пожежно-рятувального підрозділу тіла загиблих та двох постраждалих вилучено на поверхню”, – йдеться в повідомленні.

Для встановлення точної причини смерті тіла направили на судово-медичну експертизу. Одного з постраждалих доставили до лікарні. Інший постраждалий від госпіталізації відмовився.