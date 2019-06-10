Чинний глава Казахстану перемагає на дострокових виборах президента 

Чинний глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв здобуває перемогу на дострокових президентських виборах, що пройшли в країні 9 червня.

За попередніми даними Центрвиборчкому, за нього проголосували 70,76% виборців (понад 6,5 мільйона чоловік), про це розповідає Медуза.

Явка на виборах склала 77,4%.

Найближчий конкурент Токаєва – кандидат від націонал-патріотичного руху «УЛТ тагдири» («Доля нації») Аміржан Косанов – набрав 16,02% голосів.

Позачергові вибори президента Казахстану були призначені після того, як Нурсултан Назарбаєв, який займав пост глави держави близько 30 років, в березні 2019 року пішов у відставку. Своїм наступником він призначив Токаєва. На вибори Токаєва висунула партія влади «Нур Отан», лідером якої є Назарбаєв.

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