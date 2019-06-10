ВСУ вбивають мирних жителів? Артилерист жорстко відповів Мендель

Заявляючи про те, що українські військові нібито піддаються на провокації терористів і ведуть вогонь по житловим будинкам, школам і лікарням, прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель фактично тиражує міфи російської пропаганди.

«Про злих «укропов», які стріляють по дитячим садкам», — заявив OBOZREVATEL артилерист резерву 44-ї окремої бригади ЗСУ Андрій Кобзар.

«Я хочу нагадати цієї пані – напевно, вона великий військовий фахівець, — що згідно всім міжнародним нормам і правилам саме та сторона, яка веде вогонь, прикриваючись мирними жителями, або з об’єктів соціальної інфраструктури, лікарень, шкіл і так далі – саме ця сторона винна в абсолютно всі наслідки такого вогню», — підкреслив він.

Одночасно Кобзар, грунтуючись на своєму досвіді артилериста у 2014-2015 роках, заявив: «Нам було заборонено, і навіть ніколи думки не виникало, коли ми працюємо, коли ми відкриваємо вогонь, розміщувати свої вогневі позиції, артилерійські батареї не те що в житловому кварталі або в населеному пункті, а навіть поблизу населених пунктів».

«Навіть якщо так було зручніше і швидше, ми мерзли, ми ночували в кузовах, у лісопосадці, в полі, але ми ні в якому разі не наближалися, щоб не спровокувати вогонь у відповідь по житлових кварталах», — підкреслив він.

В контексті заяви Мендель він зауважив: «За фактом, це тиражування міфів російської пропаганди».

«Але вона чомусь забуває, що ця війна розв’язана Росією», — нагадав артилерист. Він також нагадав про слова, сказані президентом Росії про те, що «ми будемо стояти за спиною мирних жителів».

На думку Кобзаря, прес-секретар Зеленського використовує метод кремлівської пропаганди. «Як відбілити злочинця? Перекласти провину на іншого».

«Маніпулятивна брехня і російська пропаганда. Дуже цікаво, що цим займається прес-секретар глави держави», — резюмував Кобзар.