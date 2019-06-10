Курси долара і євро падають: прогноз на найближчий час

За минулі вихідні вартість долара і євро знизилася. У понеділок, 10 червня, обидві основні іноземні валюти подешевшали на 20 копійок в порівнянні з рівнем у п’ятницю. По курсу НБУ долар коштує 26,59 грн, євро — 29,98 грн.

Готівкові долари купують в банках у середньому по 26,38 грн (зниження на 10 коп.) продають по 26,65 грн (зниження на 8 коп.). Середній курс покупки готівкового євро залишився на колишньому рівні — 29,68 грн, а курс продажу знизився на 4 коп. до 30,15 грн.

«Готівкова гривня вранці 10 червня торгується на позначці 26,7 грн за долар. Це відбувається на тлі повідомлень про те, що міжнародні резерви України зменшилися за травень всього на 5,5% — до 19,4 млрд доларів, незважаючи на значні виплати за зовнішніми зобов’язаннями. За даними Національного банку України, обсяг міжнародних резервів покриває понад три місяці майбутнього імпорту, що є достатнім рівнем.

Що стосується прогнозів на майбутнє, то імовірно, у найближчій перспективі гривня збереже свою стабільність і продовжить рух в діапазоні 26,7−26,8 грн за долар», — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин.